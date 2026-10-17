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کد خبر:۱۳۹۹۲۱۱
کد خبر:۱۳۹۹۲۱۱
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نبض خبر

جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با تشریح وضعیت بیت رهبری می‌گوید: «...در وهله اول نمی دانستم رهبر شهید در بیت بوده اند اما حدود ساعت یک یا دو ظهر متوجه شدم... همه پیکرها پیدا شد... در مورد جراحات رهبر انقلاب...» توضیحات رئیس هلال احمر را می‌بینید و می‌شنوید.
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