نبض خبر
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با تشریح وضعیت بیت رهبری میگوید: «...در وهله اول نمی دانستم رهبر شهید در بیت بوده اند اما حدود ساعت یک یا دو ظهر متوجه شدم... همه پیکرها پیدا شد... در مورد جراحات رهبر انقلاب...» توضیحات رئیس هلال احمر را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران بیت رهبری ویدیو ترور رهبر انقلاب بمباران شهادت رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای جراحت ترور
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