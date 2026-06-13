ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل

علی باقری کنی و مهدی خراتیان در مصاحبه‌های جداگانه جزئیاتی از ترور رهبر شهید انقلاب در حملات آمریکا و اسرائیل در روز نخست جنگ رمضان را بیان کردند. در این میان خراتیان با اشاره به اینکه رهبر انقلاب مداوماً توسط تیم حفاظت جابجا می‌شدند، ترور ایشان را محصول نفوذ خواند. روایت باقری و خراتیان را می‌بینید و می‌شنوید.