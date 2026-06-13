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تعداد بازدید : 11542
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کد خبر:۱۳۷۸۹۶۲
کد خبر:۱۳۷۸۹۶۲
23480 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل

علی باقری کنی و مهدی خراتیان در مصاحبه‌های جداگانه جزئیاتی از ترور رهبر شهید انقلاب در حملات آمریکا و اسرائیل در روز نخست جنگ رمضان را بیان کردند. در این میان خراتیان با اشاره به اینکه رهبر انقلاب مداوماً توسط تیم حفاظت جابجا می‌شدند، ترور ایشان را محصول نفوذ خواند. روایت باقری و خراتیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی باقری کنی مهدی خراتیان ویدیو ترور رهبر انقلاب حمله اسرائیل به ایران بیت رهبری نفوذ جاسوسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
14
105
پاسخ
مردم منتظر شفاف سازی در مورد احمدی نژاد هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
و کسانی که از احمدی نژاد حمایت میکردن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
67
پاسخ
باید پاسخی مقابل و همانند به این جنایت و تجاوز بزدلانه داد.و در ضمن عناصر نفوذی
را با قاطعیت و بدون مماشات مجازات کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
8
59
پاسخ
اظهارات این دو با تمام اظهارات قبلی مقامات امنیتی در تناقض است!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
97
پاسخ
شک نکنید و صد در صد نتیجه نفوذ بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اونوقت شما امنیتی هستید یا ایشون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
19
48
پاسخ
صد افسوس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
96
پاسخ
نفوذ باید خیلی سطح بالا باشه که در اوج احتمال جنگ چنان اطمینانی ایجاد کرده که همه مسئولین را یکجا جمع کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شاید فرماندهان به این نتیجه رسیده بودند که دشمن در روز ، حمله را شروع نمی‌کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
۱۰:۲۴
وقتی یک بار در جنگ 12 روزه اینطوری رودست خوردیم، بعدش هم که ترامپ دائما در حال تهدید بود و ناو و کل تجهیزاتش رو آورده بیخ گوشمون گذاشته! دیگه اینکه به این نتیجه برسیم که شاید حمله نکنه و ... از اون حرفهاست!!!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
20
پاسخ
یک فرد عادی هم میتواند ارسال کننده سیگنال در مکان یا اشیای محیط نصب کند .وقتی پیجرهای لبنانی توسط اسراییل معامله شده چه انتظاری دارید.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
پیجرها هم کار نفوذی بوده اونا اعتماد کردن از کسی از سر کوچه که نخریدن
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
49
پاسخ
چرا ترور رییسی را جدی نگرفتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
40
پاسخ
این مسئله حتما باید برسی بشه. ما در جنگ 12 روزه هم از از نفوذ ضربه خوردیم. اگر جلوی اینها گرفته نشه قطعا باز هم ضربه خواهیم خورد.
امیر کلهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
17
پاسخ
نتیجه نفوذ یا نتیجه کم کاری و ضعف اطلاعاتی ما؟ چرا باید تا این حد به ما نفوذ بشه؟
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