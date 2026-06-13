نبض خبر
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
علی باقری کنی و مهدی خراتیان در مصاحبههای جداگانه جزئیاتی از ترور رهبر شهید انقلاب در حملات آمریکا و اسرائیل در روز نخست جنگ رمضان را بیان کردند. در این میان خراتیان با اشاره به اینکه رهبر انقلاب مداوماً توسط تیم حفاظت جابجا میشدند، ترور ایشان را محصول نفوذ خواند. روایت باقری و خراتیان را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر علی باقری کنی مهدی خراتیان ویدیو ترور رهبر انقلاب حمله اسرائیل به ایران بیت رهبری نفوذ جاسوسی
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غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۵
مردم منتظر شفاف سازی در مورد احمدی نژاد هستند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
باید پاسخی مقابل و همانند به این جنایت و تجاوز بزدلانه داد.و در ضمن عناصر نفوذی
را با قاطعیت و بدون مماشات مجازات کرد.
را با قاطعیت و بدون مماشات مجازات کرد.
شک نکنید و صد در صد نتیجه نفوذ بود
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ناشناس| |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
نفوذ باید خیلی سطح بالا باشه که در اوج احتمال جنگ چنان اطمینانی ایجاد کرده که همه مسئولین را یکجا جمع کنه
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ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
وقتی یک بار در جنگ 12 روزه اینطوری رودست خوردیم، بعدش هم که ترامپ دائما در حال تهدید بود و ناو و کل تجهیزاتش رو آورده بیخ گوشمون گذاشته! دیگه اینکه به این نتیجه برسیم که شاید حمله نکنه و ... از اون حرفهاست!!!
یک فرد عادی هم میتواند ارسال کننده سیگنال در مکان یا اشیای محیط نصب کند .وقتی پیجرهای لبنانی توسط اسراییل معامله شده چه انتظاری دارید.
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ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
این مسئله حتما باید برسی بشه. ما در جنگ 12 روزه هم از از نفوذ ضربه خوردیم. اگر جلوی اینها گرفته نشه قطعا باز هم ضربه خواهیم خورد.