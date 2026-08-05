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کد خبر:۱۳۸۸۳۹۴
کد خبر:۱۳۸۸۳۹۴
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نظرات: ۱
نبض خبر

روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب

مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای درباره لحظات ترور رهبر شهید انقلاب در روز 9 اسفند 1404 و آغاز جنگ رمضان، گفت: «...ما همین‌جا جلسه داشتیم که این محل را زدند و در حقیقت همان‌جا احساس کردم این اتفاق افتاده است؛ چون با نحوه‌ای که حمله کرده بودند و با توجه به اینکه گفته می‌شد رهبر عزیزمان آنجا حضور دارند، طبیعی بود چنین احساسی به انسان دست بدهد...» روایت کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ترور رهبر انقلاب ویدیو شهادت رهبر انقلاب بیت رهبری حمله آمریکا به ایران آیت الله سید مجتبی خامنه ای جنگ رمضان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
0
پاسخ
با تمام وجود دعا میکنم به حق این ماه عزیز خدا حافظ و نگهدارتون باشه
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