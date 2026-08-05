روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب

مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای درباره لحظات ترور رهبر شهید انقلاب در روز 9 اسفند 1404 و آغاز جنگ رمضان، گفت: «...ما همین‌جا جلسه داشتیم که این محل را زدند و در حقیقت همان‌جا احساس کردم این اتفاق افتاده است؛ چون با نحوه‌ای که حمله کرده بودند و با توجه به اینکه گفته می‌شد رهبر عزیزمان آنجا حضور دارند، طبیعی بود چنین احساسی به انسان دست بدهد...» روایت کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.