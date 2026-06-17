نبض خبر
پزشکیان در زمان حمله به بیت رهبری کجا بود؟
سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور درباره لحظه بمباران بیت رهبری و وضعیت مسعود پزشکیان گفت: «دفتر رئیس جمهور از اهداف اولیه نبود و رئیس جمهور جابجا شد.» موسوی در عین حال از نوع حفاظت از پزشکیان پس از آغاز جنگ گفت.
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برچسبها:نبض خبر سید عباس موسوی ویدیو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ رمضان بیت رهبری ترور رهبر انقلاب
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