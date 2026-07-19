نبض خبر
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
عباس عراقچی وزیرخارجه کشورمان گفت: «تمام سناریوها قبل جنگ بررسی شده بود. حتی یک سناریو این بود که اگر رهبر را زدند چه کنیم... در جلسه کسی دلش نمیآمد این را بگوید که مثلاً رهبری شهید میشود؛ حتی گفتنش هم سخت بود؛ لذا کد داشتیم؛ کد ۱۱۰ و همه میدانستند کد ۱۱۰ منظورش چیست... سناریوی بستن تنگه هرمز در صورت هدف قرار گرفتن رهبر انقلاب طراحی شده بود... منطقه باورش نمیشد که ما منطقه را بزنیم و آنها نتوانند جواب دهند؛ قبل از جنگ تمام سناریوها بررسی شده بود...» اظهارات عراقچی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۳
برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی ویدیو ترور رهبر انقلاب بیت رهبری
اخبار مرتبط
نخستین تصاویر آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران / اصابت موشک به مرکز تهران / آژیرهای موشکی در اسرائیل فعال شد
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
بخدا خیلی شل برخورد کردید باید با شهادت قاسم سلیمانی بمب اتم می ساختید و درصورت ترور رهبری با همین سلاح کاخ های شیوخ فاسد عرب و اسرائیل و آمریکا را بر سرشان خراب می کردید