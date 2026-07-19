روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110

عباس عراقچی وزیرخارجه کشورمان گفت: «تمام سناریوها قبل جنگ بررسی شده بود. حتی یک سناریو این بود که اگر رهبر را زدند چه کنیم... در جلسه کسی دلش نمی‌آمد این را بگوید که مثلاً رهبری شهید می‌شود؛ حتی گفتنش هم سخت بود؛ لذا کد داشتیم؛ کد ۱۱۰ و همه می‌دانستند کد ۱۱۰ منظورش چیست... سناریوی بستن تنگه هرمز در صورت هدف قرار گرفتن رهبر انقلاب طراحی شده بود... منطقه باورش نمی‌شد که ما منطقه را بزنیم و آنها نتوانند جواب دهند؛ قبل از جنگ تمام سناریو‌ها بررسی شده بود...» اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.