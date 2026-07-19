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تعداد بازدید : 2928
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کد خبر:۱۳۸۵۵۱۹
کد خبر:۱۳۸۵۵۱۹
24694 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110

عباس عراقچی وزیرخارجه کشورمان گفت: «تمام سناریوها قبل جنگ بررسی شده بود. حتی یک سناریو این بود که اگر رهبر را زدند چه کنیم... در جلسه کسی دلش نمی‌آمد این را بگوید که مثلاً رهبری شهید می‌شود؛ حتی گفتنش هم سخت بود؛ لذا کد داشتیم؛ کد ۱۱۰ و همه می‌دانستند کد ۱۱۰ منظورش چیست... سناریوی بستن تنگه هرمز در صورت هدف قرار گرفتن رهبر انقلاب طراحی شده بود... منطقه باورش نمی‌شد که ما منطقه را بزنیم و آنها نتوانند جواب دهند؛ قبل از جنگ تمام سناریو‌ها بررسی شده بود...» اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی ویدیو ترور رهبر انقلاب بیت رهبری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
8
پاسخ
بخدا خیلی شل برخورد کردید باید با شهادت قاسم سلیمانی بمب اتم می ساختید و درصورت ترور رهبری با همین سلاح کاخ های شیوخ فاسد عرب و اسرائیل و آمریکا را بر سرشان خراب می کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
11
پاسخ
پس چرا سریع توافق کرده و تنگه را باز کردید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
10
پاسخ
برای شهادت رهبری ایران چه جوابی دادید؟؟؟؟؟؟؟؟
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