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ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی در روز 9 اسفند 1404 را میبینید؛ جنایتی که با پاسخ پشیمان کننده ایران طی ماههای اخیر و کشته و زخمی شدن گروه زیادی از نظامیان و از دست رفتن دهها میلیارد دلار از داراییهای نظامی آمریکا در منطقه مواجه شد.
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