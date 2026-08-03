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روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا درباره غیبش در جلسه بیت رهبری که باعث شد او به شهادت نرسد، گفت: «...من یک مشکلی برایم پیش آمد که گفتم نمیتوانم در جلسه شورای دفاع در نهم اسفندماه شرکت کنم و سردار غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا به جای من در جلسه شرکت کرد و به شهادت رسید...» روایت رادان را میبینید و میشنوید.
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