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کد خبر:۱۳۸۷۹۲۸
کد خبر:۱۳۸۷۹۲۸
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روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور

سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا درباره غیبش در جلسه بیت رهبری که باعث شد او به شهادت نرسد، گفت: «...من یک مشکلی برایم پیش آمد که گفتم نمی‌توانم در جلسه شورای دفاع در نهم اسفندماه شرکت کنم و سردار غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا به جای من در جلسه شرکت کرد و به شهادت رسید...» روایت رادان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
غلامرضا رضایی احمدرضا رادان ویدیو حمله آمریکا به ایران ترور رهبر انقلاب بیت رهبری
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