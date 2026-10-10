همزمان با گزارش‌ها درباره حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و کویت پروازهای خود به پایتخت عربستان را لغو کردند.

پروازهای ترکیه و کویت به ریاض لغو شد

به گزارش تابناک، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پروازهای خود به مقصد ریاض را در پی حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو کرده است.

همچنین شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد پروازهای ریاض را به دلیل بسته شدن فرودگاه و شرایط امنیتی لغو کرده است.

در همین حال، آلمان، کانادا و اسپانیا نیز به شهروندان خود توصیه کرده‌اند از سفر از طریق فرودگاه ریاض خودداری کنند.

عصر امروز صدای انفجاری مهیب در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی، شنیده شده است.

سعودی‌ها پس از هدف قرار گرفتن فرودگاه ریاض، اقدام به تخلیه مسافران از این فرودگاه کردند.

منبع ایسنا