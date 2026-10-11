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هشدار یمن: آسمان عربستان ممنوعه شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: به‌ جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره آسمان عربستان میدان عملیات نیروهای مسلح این کشور است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۳۶
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یحیی سریع

به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع امروز _یکشنبه نوزدهم مهر_ با صدور بیانیه‌ای هشدار خود را به همه شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارمندان و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تکرار کرد.

در این بیانیه آمده است که این فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به‌جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره در معرض هدف قرار گرفتن و میدان عملیات نیروهای مسلح یمن هستند.

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سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه طرف‌ها خواست این هشدارها را جدی بگیرند و تأکید کرد که عربستان سعودی مسئولیت هرگونه رهگیری ناموفق را بر عهده خواهد داشت.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش»، تا زمانی که اهدافش محقق شود، ادامه می‌دهد.
منبع: ایمنا

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یحیی سریع ارتش انصارالله عربستان حریم هوایی یمن
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