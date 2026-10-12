برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای ۳ انفجار در ریاض و به صدا در آمدن آژیر هشدار در پی حمله موشکی یمن خبر دادند.

حملات تازه یمن به ریاض / به صدا در آمدن آژیر هشدار

به گزارش تابناک، دفاع مدنی عربستان روز دوشنبه از به صدا در آمدن آژیر هشدار در ریاض پایتخت این کشور خبر داد.

این نهاد به روشن شدن آژیر هشدار زودهنگام برای هشدار دادن نسبت به خطر اشاره کرد.

برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای ۳ انفجار در ریاض خبر دادند.

ائتلاف موسوم به حمایت از مشروعیت در یمن به رهبری عربستان ادعا کرد که یک موشک شلیک شده از سوی یمن را رهگیری کرده است.

ریاض و برخی مناطق حساس عربستان از جمله شرکت آرامکو و فرودگاه ابها همواره هدف حملات یمن در پاسخ به جنایت‌ها و حملات عربستان هستند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرده است که معادله فرودگاه در برابر فرودگاه و تشدید تنش در برابر تشدید تنش تا برداشته شدن محاصره و توقف حملات ادامه خواهد داشت.