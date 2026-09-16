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هشدار سفارت آمریکا به شهروندانش در عربستان

سفارت آمریکا در ریاض با صدور یک هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل مخاطرات احتمالی، از تردد و سفر به مناطق هم‌مرز با کشور یمن خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۳۵
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سفارت آمریکا

به گزارش تابناک؛ سفارت آمریکا در ریاض در بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست که به دلایل خطرات امنیتی به مناطق هم مرز با یمن سفر نکنند.

در این بیانیه ادعا شده است: از شهروندان خود می‌خواهیم که به دلیل احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا، در سفر به عربستان بازنگری کنند.

این درحالی است که درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن و عقب نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.

منبع: ایرنا

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