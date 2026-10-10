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فرودگاه ریاض کامل از کار افتاد

به دنبال شنیده شدن صدای انفجار از فرودگاه ریاض، منابع هوانوردی از توقف کامل پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد خبر دادند و شمار پروازهای لغوشده از بامداد امروز به ۲۲۱ پرواز رسید.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۳۰
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فرودگاه ریاض

به گزارش تابناک؛ به دنبال شنیده شدن صدای انفجار از فرودگاه ریاض، منابع هوانوردی اعلام کردند که حرکت پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد کامل خوابیده و پروازها به فرودگاه‌های دیگر تغییر مسیر داده شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، شمار پروازهای لغوشده از بامداد امروز به ۲۲۱ پرواز رسیده و هم‌اکنون توقف کامل در نشست و برخاست هواپیماها برقرار است. 

خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد، فرودگاه ملک خالد ریاض در حال تخلیه کامل است.
در همین حال منابع سعودی تایید کردند یک بالگرد آمبولانس هوایی به سمت فرودگاه ریاض در حرکت است تا کشته‌ها و مجروحان پس از حمله نیروهای مسلح یمن را منتقل کند».

اختلال در پروازهای فرودگاه ریاض از روز پنجشنبه شدت یافته و همچنان ادامه دارد. داده‌های فلایت‌رادار نشان می‌دهد روز جمعه نیز ۱۷۱ پرواز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض لغو شده بود و در مجموع طی سه روز اخیر ۶۹۲ پرواز لغو شده است.

شرکت تحلیل‌های هوانوردی «سیریوم» نیز اعلام کرده که ۴۹.۷ درصد پروازهای خروجی از فرودگاه ریاض در روز پنجشنبه لغو شده و حدود ۳۰۰ پرواز که قرار بود از این فرودگاه انجام شوند یا در آنجا به زمین بنشینند، لغو شدند.
فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض در اطلاعیه‌ای از مسافران خواسته است پیش از عزیمت به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق تماس با شرکت هواپیمایی مربوطه بررسی کنند. 

چندین شرکت هواپیمایی بین‌المللی نیز پروازهای خود به ریاض را به طور موقت تعلیق کرده‌اند؛ شرکت سنگاپور ایرلاینز آغاز پروازهای خود به پایتخت عربستان را تا ۲۸ مارس به تعویق انداخته و شرکت‌های ایندیگو، ایر ایندیا و فیلیپین ایرلاینز نیز پروازهای خود به این شهر را متوقف کرده‌اند.

این اختلالات پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوزات رژیم سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را روز پنجشنبه با موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این عملیات با موفقیت انجام شد و اصابت دقیق موشک‌ها باعث اختلال در فعالیت‌های فرودگاهی شده است.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، همچنین با اعلام یک دستورالعمل جدید تأکید کرد که از این پس تمامی پروازهای بشردوستانه به مقصد یا از مبدأ فرودگاه ریاض، تنها در صورتی مجاز به تردد خواهند بود که مجوز رسمی از «مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه» در صنعا دریافت کنند.

بر اساس ادعای مقامات سعودی، در حمله روز پنجشنبه ۸ اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، سه شهروند سعودی کشته و شماری زخمی شدند. 

شرکت هواپیمایی سعودی نیز تأیید کرد که کاپیتان حمود علی الکالثمی، یکی از خلبانان این شرکت، در میان کشته‌شدگان است و یک فروند هواپیمای زمین‌گیر این شرکت آسیب دیده است؛ در زمان حادثه هیچ مسافری داخل هواپیما نبود.
منبع: فارس

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برچسب ها
فرودگاه ریاض عربستان سعودی لغو پرواز شرکت هواپیمایی فرودگاه پرواز انفجار
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