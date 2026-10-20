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تعلیق پروازها به عربستان با وجود بازگشایی فرودگاه ریاض

شماری از شرکت‌های هواپیمایی پس از حملات یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض در اوایل اکتبر، لغو یا تعلیق پروازهای خود به عربستان و کشورهای همسایه را تمدید کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۷۳
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لغو پروازها

به گزارش تابناک، با وجود بازگشایی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض در روز شنبه، شرکت‌های هواپیمایی همچنان برای انجام پروازهای ورودی و خروجی ملزم به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی هستند.

گروه هواپیمایی فرانسوی ـ هلندی ایرفرانس ـ کی‌ال‌ام تعلیق پروازهای خود از مبدأ ریاض و به مقصد این شهر را تا پایان روز ۷ نوامبر تمدید کرد.

تعلیق پروازهای این گروه به دبی نیز تا پایان روز ۳۱ اکتبر ادامه خواهد داشت.

شرکت ایر ایندیا تعلیق پروازهای خود به مقصد و از مبدأ ریاض، دمام و جده را تا ۲۴ اکتبر تمدید کرد.

شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت آکاسا ایر، مستقر در بمبئی، نیز پروازهای خود به جده و ریاض و از این دو شهر را تا ۲۷ اکتبر متوقف کرده است.

شرکت کاتای پاسیفیک، مستقر در هنگ‌کنگ، از تعویق ازسرگیری پروازهای مسیرهای هنگ‌کنگ ـ دبی و هنگ‌کنگ ـ ریاض تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ خبر داد.

شرکت آمریکایی دلتا ایرلاینز نیز پروازهای برنامه‌ریزی‌شده خود از آتلانتا به ریاض را تا مارس ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.

این شرکت همچنین معافیتی اعلام کرده است که به مسافران اجازه می‌دهد پروازهای خود به مقصد ریاض، از مبدأ این شهر یا پروازهای عبوری از آن را که در فاصله ۲۳ اکتبر تا ۲۷ مارس انجام می‌شوند، تغییر دهند یا لغو کنند.

اتحاد ایرویز، مستقر در ابوظبی، تمام پروازهای میان ابوظبی و ریاض و همچنین ابوظبی و دمام را تا ۲۴ اکتبر لغو کرد. چهار پرواز میان ابوظبی و جده نیز تا همین تاریخ لغو شده‌اند.

شرکت گلف ایر، هواپیمایی ملی بحرین، پروازهای خود به ریاض و از این شهر را ابتدا برای بازه ۱۲ تا ۱۷ اکتبر لغو کرد و سپس تعلیق این پروازها را تا ۲۰ اکتبر تمدید کرد.

ایندی‌گو، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی هند، نیز لغو پروازهای خود به مقصد و از مبدأ ریاض، دمام، جده و مدینه را تا ۲۴ اکتبر تمدید کرده است.

شرکت‌های هواپیمایی وابسته به گروه آلمانی لوفت‌هانزا تمام پروازهای خود به ریاض و از این شهر را تا ۱۸ نوامبر لغو کرده‌اند.

فیلیپین ایرلاینز، شرکت هواپیمایی ملی فیلیپین، نیز تعلیق پروازهای خود به مقصد و از مبدأ پایتخت عربستان را تا ۲۹ نوامبر تمدید کرده است.

قطر ایرویز نیز پروازهای خود به ریاض و دمام و از این دو شهر را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورده، اما هنوز تاریخی برای ازسرگیری آن‌ها اعلام نکرده است.

در مقابل، مالزی ایرلاینز، شرکت هواپیمایی ملی مالزی و مستقر در کوالالامپور، پروازهای خود به جده و مدینه و از این دو شهر را در ۱۸ اکتبر از سر گرفت.

منبع: ایسنا

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یمن عربستان فرودگاه ریاض شرکت های هواپیمایی لغو پروازها
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