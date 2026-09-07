یمن: تجاوزات عربستان بدون مجازات نخواهد ماند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد تجاوزات مستمر عربستان در یمن، بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به تداوم محاصره یمن از سوی عربستان سعودی گفت این کشور اقدامات نظامی خود علیه یمن را تشدید کرده است.

یحیی سریع افزود: عربستان سعودی همزمان با ادامه محاصره یمن، حملات هوایی انجام داده و مرتکب کشتارهایی شده است که آخرین مورد آن، کشتار در استان الجوف بوده است.

وی تأکید کرد عربستان پروازهای جاسوسی در حریم هوایی یمن انجام می دهد و انواع سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای خود ارسال می‌کند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد تجاوزات مستمر عربستان علیه یمن بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند و عربستان باید مسئولیت پیامدهای اقدامات خود علیه مردم یمن را بپذیرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی نیروهای مسلح یمن امروز تصاویری از لحظه هدف قرار گرفتن کامیون‌های حامل تجهیزات نظامی در اردوگاه الودیعه منتشر و اعلام کرد این کامیون‌ها پس از ورود از خاک عربستان سعودی، با موشک‌های بالستیک ساخت داخل هدف قرار گرفتند.

منبع: ایسنا