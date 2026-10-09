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کشته شدن سه نفر در حمله به فرودگاه ریاض

سازمان کل هوانوردی عربستان اذعان کرد که دو حمله جداگانه یمن که روز پنجشنبه گذشته علیه فرودگاه ملک خالد ریاض انجام شد، دست کم سه نفر کشته شدند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۳۹
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ریاض

به گزارش تابناک، سازمان کل هوانوردی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو حمله جداگانه روز پنجشنبه، هشتم اکتبر، به فرودگاه ملک خالد صورت گرفت؛ حمله نخست تأسیسات فرودگاه را هدف قرار داد و حمله دوم یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی را هدف گرفت. به گفته این سازمان، تیم‌های امدادی و نهاد‌های مسئول بلافاصله پس از وقوع حوادث، مطابق با دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب، اقدامات لازم را آغاز کردند.

به نقل از الجزیره، سازمان کل هوانوردی عربستان همچنین از وارد آمدن خسارات مادی در پی این دو حمله خبر داد و اعلام کرد که هماهنگی با نهاد‌های امنیتی ذی‌ربط برای ارزیابی میزان خسارات و اتخاذ اقدامات لازم ادامه دارد. این سازمان تأکید کرد که تدابیر اتخاذشده با هدف تضمین امنیت و حفاظت از سامانه هوانوردی این کشور انجام می‌شود و فعالیت‌های فرودگاه از سر گرفته شده و تردد هوایی به حالت عادی بازگشته است.

این حملات یمن در واکنش به تجاوزات حکومت آل سعود به زیرساخت‌ها و تاسیسات غیرنظامی یمن نظیر پل‌ها، مدارس و دکل‌های مخابراتی در حمایت از مزدوران خود انجام شده است. 

سازمان کل هوانوردی عربستان اعلام کرد در پی دو حمله جداگانه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، سه شهروند سعودی کشته شدند و شماری دیگر از شهروندان و افراد مقیم این کشور زخمی شدند. این سازمان همچنین از ازسرگیری فعالیت‌های فرودگاه و بازگشت تردد هوایی به وضعیت عادی خبر داد.

جنگنده‌های سعودی پیشتر نیز به فرودگاه صنعا حمله کرده بودند.

همچنین عربستان به کشته شدن حمود بن علی الکلثمی، خلبان سعودی در پی حمله یمن به فرودگاه خبر داد.

 

منبع: فارس

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عربستان یمنی فرودگاه انصارلله جنگ یمن ریاض
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