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اصابت یک موشک به فرودگاه ریاض

پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: خبر‌ها از اصابت موشک به فرودگاه ریاض حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۶۲
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عربستان

به گزارش تابناک، پایگاه خبری شعجب در خبری فوری از اصابت موشک به فرودگاه ریاض خبر داد.

پایگاه خبری نایا نیز در خبری فوری از بسته شدن حریم هوایی ریاض و شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر داد.

پایگاه خبری شعجب نیز همچنین در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های مسلح یمن در مرکز شهر المخا حضور دارند و آنچه رسانه‌های دشمن سعودی درباره کنترل مزدوران بر شهر المخا منتشر می‌کنند، صحت ندارد.

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