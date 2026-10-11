موضع تازه ترامپ پس از مرگ شهروند آمریکایی

به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو، در اظهاراتی یک‌جانبه بدون در نظر گرفتن حملات و تجاوزات سعودی و محاصره ظالمانه آن علیه یمن، انصارالله را مسئول این حمله دانست و تأیید کرد که این حمله منجر به تلفاتی از جمله یک شهروند آمریکایی شده است.

وزیر خارجه آمریکا پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در فرودگاه ملک خالد ریاض، همبستگی واشنگتن را با ریاض و مردم آن اعلام کرد و مدعی شد: این حملات فجیع باید فوراً متوقف شود.

در تازه‌ترین تحولات، به دلیل اختلال در عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تمام پروازها از فرودگاه‌های قاهره و اسکندریه به ریاض به حالت تعلیق درآمده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: ما با حوثی‌ها (انصارالله) تماس داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود.

ترامپ بدون در نظر گرفتن حملات متجاوزانه عربستان به یمن و با بیان اینکه حمله به عربستان وحشتناک است و سعودی‌ها قادر به دفاع از کشور خود هستند، افزود: هنوز با ولیعهد سعودی صحبت نکرده‌ام، اما صحبت خواهم کرد. آنچه اتفاق افتاده کاملاً غیر قابل قبول است.