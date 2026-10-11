En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

موضع تازه ترامپ پس از مرگ شهروند آمریکایی

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در حمله دیروز یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، یک آمریکایی کشته شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۱۰
| |
2 بازدید
مارکو روبیو

به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو، در اظهاراتی یک‌جانبه بدون در نظر گرفتن حملات و تجاوزات سعودی و محاصره ظالمانه آن علیه یمن، انصارالله را مسئول این حمله دانست و تأیید کرد که این حمله منجر به تلفاتی از جمله یک شهروند آمریکایی شده است.

 وزیر خارجه آمریکا پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در فرودگاه ملک خالد ریاض، همبستگی واشنگتن را با ریاض و مردم آن اعلام کرد و مدعی شد: این حملات فجیع باید فوراً متوقف شود.

در تازه‌ترین تحولات، به دلیل اختلال در عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، تمام پروازها از فرودگاه‌های قاهره و اسکندریه به ریاض به حالت تعلیق درآمده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: ما با حوثی‌ها (انصارالله) تماس داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود.

ترامپ بدون در نظر گرفتن حملات متجاوزانه عربستان به یمن و با بیان اینکه حمله به عربستان وحشتناک است و سعودی‌ها قادر به دفاع از کشور خود هستند، افزود: هنوز با ولیعهد سعودی صحبت نکرده‌ام، اما صحبت خواهم کرد. آنچه اتفاق افتاده کاملاً غیر قابل قبول است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارکو روبیو ترامپ شهروند آمریکایی کشته شدن شهروند آمریکایی فرودگاه عربستان ریاض حمله به فرودگاه ریاض عربستان
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از خشایارشاه تا جنگ با ایران؛ آمریکا تاریخ را به سلاح تبلیغاتی تبدیل می‌کند
پروازهای ترکیه و کویت به ریاض لغو شد
خودمان را برای جنگ آماده کنیم یا آرامش؟!
محمدجوادظریف: روبیو عددی نیست
شمار تلفات و زخمی‌های اصابت موشک به فرودگاه ریاض
نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه: ترامپ خام است!
ادعای ترامپ برای مشارکت در حمله به یمن
اکسیوس: عربستان مانع حمله آمریکا به ایران شد
بازی تازه ترامپ و نتانیاهو؛ جنگ در راه است!
تقلای عربستان و آمریکا برای اشغال باب‌المندب
ترامپ: ایرانی‌ها واقعا دیوانه‌اند
واکنش معنادار ترامپ به حمله حوثی‌ها!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۵ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rjm
tabnak.ir/005rjm