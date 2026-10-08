حملات موشکی یمن به سه هدف هوایی در عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خمیس مشیط در عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن پنجشنبه شب اعلام کرد این نیروها شامگاه امروز در عملیاتی همزمان، فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو فروند موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک فروند موشک بالستیک و پایگاه هوایی خمیس مشیط را نیز با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

یحیی سریع تأکید کرد این حملات به ‌طور دقیق و مستقیم به اهداف مورد نظر اصابت کرده است و در پی آن، خساراتی به دو فرودگاه و پایگاه هوایی خمیس مشیط وارد شده و فعالیت ناوبری هوایی در فرودگاه‌های ملک خالد و نجران مختل شده است.

منبع: ایسنا