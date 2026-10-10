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ادعای ترامپ برای مشارکت در حمله به یمن

ترامپ مدعی شد که دولت او در حال ارزیابی وضعیت پس از حمله اخیر حوثی‌ها به فرودگاه ریاض است و به‌زودی تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۹
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ترکیه‌‌تودی، دونالد ترامپ مدعی شد: ممکن است ایالات متحده به عملیات نظامی عربستان علیه حوثی‌های یمن بپیوندد؛ چرا که وقوع رشته‌حملاتی به فرودگاه‌های عربستان در هفته جاری، احتمال ایفای نقش گسترده‌تر آمریکا در این مناقشه را مطرح کرده است. 

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم به مشارکت در حملات عربستان علیه حوثی‌ها گرفته است یا خیر، ادعا کرد: ممکن است؛ ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

او در ادامه ادعایش افزود: دولت تازه از آخرین حمله به فرودگاه مطلع شده و تصمیم‌گیری در این باره به‌سرعت انجام خواهد شد.

وی مدعی شد: ما تصمیم خواهیم گرفت؛ ما به سرعت وارد عمل خواهیم شد. 

در همین حال، «حزام الاسد» از اعضای جنبش انصارالله یمن در واکنش به گفته‌های ترامپ اعلام کرد: اگر آمریکا، اسرائیل یا هر دولت دیگری در حمله به ما مشارکت کنند، گزینه‌های فراوانی برای پاسخ داریم.

ادعاهای ترامپ پس از آن مطرح شد که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض امروز شنبه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت؛ این جدیدترین مورد از مجموعه حملاتی است که از زمان آغاز عملیات نظامی گسترده ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌های یمن، این تأسیسات را هدف قرار داده‌اند. 

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آمریکا ترامپ عربستان یمن حمله ریاض فرودگاه
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