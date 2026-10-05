وقوع انفجار در پایتخت عربستان

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، پایتخت عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از منابع رسانه‌ای، صدای انفجار در بخش‌هایی از شهر ریاض شنیده شده است.

هنوز جزئیات رسمی درباره علت این انفجارها منتشر نشده است.

این حادثه در حالی رخ داده که طی روزهای اخیر تنش میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن افزایش یافته و ریاض چندین بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

مقام‌های سعودی پیش‌تر از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده به سمت ریاض خبر داده‌اند.

منبع: ایسنا