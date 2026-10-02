بارش و رعدوبرق در نقاط مختلف کشور
به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز (۱۰ مهرماه) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، شنبه (۱۱ مهرماه) علاوه بر این مناطق در نیمه شمالی خوزستان، غرب اصفهان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال سمنان، لرستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افرود: یکشنبه (۱۲ مهرماه) در استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز، شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد همراه با کاهش دما رخ میدهد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: دوشنبه (۱۳ مهرماه) در غالب مناطق کشور آسمان صاف پیشبینی میشود. طی این روز در استان گیلان بارش پراکنده انتظار میرود.
به گفته ضیاییان سه شنبه (۱۴ مهرماه) برای شمال غرب، غرب و سواحل غربی دریای خزر بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در بخشهایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب شرق فارس افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست. روزهایی یکشنبه و دوشنبه نیز در ارتفاعات کرمان ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق رخ میدهد.
وی ادامه داد: روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز و از یکشنبه تا سه شنبه در نوار شرقی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار میرود.
به گفته ضیاییان روزهای جمعه و یکشنبه خلیج فارس و از بعد از ظهر شنبه و طی روز یکشنبه دریای خزر مواج خواهد شد.
وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۱ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی بارش پراکنده با حداقل و حداکثر دمای ۱۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۲ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با حداقل و حداکثر دمای ۱۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز و بوشهر با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۴ و ۵ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.
منبع: ایسنا