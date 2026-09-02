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هشدار؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

رگبار و رعد و برق در شمال و جنوب کشور و همچنین وزش باد شدید در نقاط مختلف ایران در راه است.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۷۲
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هواشناسی

صادق ضیاییان، از وقوع رگبار و رعد و برق در شمال و جنوب کشور همچنین وزش باد شدید در نقاط مختلف ایران خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، استان‌های واقع در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در شمال غرب و غرب کشور طی بعضی ساعات افزایش وزش باد گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور ار انتظار نیست.

وی در ادامه گفت: پنجشنبه (۱۲ شهریور) در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده ادامه خواهد داشت. جمعه (۱۳ شهریور) در ارتفاعات البرز و شمال آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی پایدار مستقر می‌شود. شنبه (۱۴ شهریور) در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: یکشنبه (۱۵ شهریور) در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال شرق کشور رگبار و رعد و برق ادامه خواهد داشت. طی دو روز آینده به‌ دلیل شکل گیری ابرهای همرفتی در شمال هرمزگان و جنوب کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.

وی افزود: طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و برخی مناطق جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان طی دو روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان و امروز دریای خزر مواج خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۲ شهریور) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها، افزایش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۱۳ شهریور) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا  و پس فردا اهواز با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با  دمای ۶  و  ۷ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.
منبع: ایسنا

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