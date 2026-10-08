باد شدید و طوفان در تهران / قطع برق در برخی مناطق

به گزارش تابناک، هواشناسی صبح امروز نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و شدید، گردوخاک و احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق تهران هشدار داده بود.

حالا با تشدید وزش باد و وقوع طوفان در تهران، گزارش‌ها از قطع برق در برخی نقاط پایتخت حکایت دارد. شدت طوفان در بعضی مناطق موجب اختلال در شبکه برق شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، این شرایط جوی از بعدازظهر امروز تا شنبه ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید، گردوخاک و رگبار پراکنده وجود دارد.