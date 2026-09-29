هوای تهران در آستانه تغییر
به گزارش تابناک؛ رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران از کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای استان از فردا خبر داد و گفت: از غروب امروز وزش باد شدید و گردوخاک در بخشهایی از تهران پیشبینی میشود.
جعفر برزگر، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: امروز دمای هوا در استان تهران کمی افزایش مییابد، اما از فردا تا پسفردا پنجشنبه، بهطور میانگین کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در استان مورد انتظار است.
وی افزود: از غروب امروز سهشنبه تا فردا چهارشنبه، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک و احتمال کاهش کیفیت هوا در نیمه جنوبی و غربی و مناطق مرکزی استان پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران ادامه داد: در بخشهای شمالی استان، بهویژه ارتفاعات، رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.
منبع: فارس