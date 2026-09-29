En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هوای تهران در آستانه تغییر

از فردا تا پس‌فردا پنجشنبه، به‌طور میانگین کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در استان تهرانمورد انتظار است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۶۵
| |
4 بازدید
هوای تهران

به گزارش تابناک؛ رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران از کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای استان از فردا خبر داد و گفت: از غروب امروز وزش باد شدید و گردوخاک در بخش‌هایی از تهران پیش‌بینی می‌شود.

جعفر برزگر، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: امروز دمای هوا در استان تهران کمی افزایش می‌یابد، اما از فردا تا پس‌فردا پنجشنبه، به‌طور میانگین کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در استان مورد انتظار است.

وی افزود: از غروب امروز سه‌شنبه تا فردا چهارشنبه، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک و احتمال کاهش کیفیت هوا در نیمه جنوبی و غربی و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران ادامه داد: در بخش‌های شمالی استان، به‌ویژه ارتفاعات، رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوای تهران هواشناسی کاهش دما
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی بارندگی برای این استان‌ها
وضعیت هوای تهران طی روزهای آینده
تهران در مسیر خنک‌تر شدن؛ شمال کشور بارانی می‌شود
هشدار آماده‌باش سیل در ۶ استان کشور
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۸۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rJF
tabnak.ir/005rJF