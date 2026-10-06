ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جاری

امروز سه‌شنبه (۱۴ مهر) با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش در مناطقی از شمال‌غرب، غرب و شمال، شمال‌شرق، ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از جنوب کشور پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ امروز سه‌شنبه (۱۴ مهر) با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش در مناطقی از شمال‌غرب، غرب و شمال، شمال‌شرق، ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از جنوب کشور پیش‌بینی می‌شود. احتمال وقوع سیلاب در ۴ استان وجود دارد.

کارشناس سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: «امروز بارش باران و رعد و برق در استان‌های گیلان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، شمال کرمانشاه، همدان و مرکزی مورد انتظار است. بارش ممکن است با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی نیز همراه باشد.»

رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان و اردبیل سبب صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شده است. مخاطرات این هشدار شامل جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی است.

همچنین هشدار هواشناسی سطح زرد برای فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات در استان‌های تهران و البرز صادر شده است. مخاطرات این هشدار شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، شکستن درختان کهنسال، خسارت به محصولات کشاورزی و لغزندگی جاده‌هاست.

کبری رفیعی افزود: «فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه در مناطقی از گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی ادامه خواهد داشت و شدت بارش در جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان در حد هشدار هواشناسی سطح نارنجی است. پنجشنبه نیز در مناطقی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.»

تداوم خیزش گردوخاک در نوار شرقی کشور

در ۳ روز آینده وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در مناطق مستعد در مناطقی از غرب، شمال‌غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی می‌شود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد. وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان سبب صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شده است. در این شرایط، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، توصیه می‌شود.

افزایش ۲ درجه‌ای دمای میانگین تهران نسبت به بلندمدت

به گفته کارشناس سازمان هواشناسی کشور، وزش باد در ساعات عصرگاهی در تهران بیشتر می‌شود. نوسانات دمایی پایتخت نیز ۱۷ و ۲۹ درجه است.

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد میانگین دمای کشور در یک هفته اخیر نسبت به دوره بلندمدت، ۲.۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. بیشترین افزایش دما مربوط به استان یزد با ۳.۴ درجه و استان خراسان جنوبی با ۳.۳ درجه بوده است. استان کردستان با ۰.۲ درجه کمترین تغییر دما را نسبت به میانگین بلندمدت ثبت کرده است. تهران نیز در این مقایسه افزایش دمای ۲.۱ درجه‌ای نشان داده است.