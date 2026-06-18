وعده مسکو به تهران برای رفع تحریمها
معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو و تهران همسو با یکدیگر برای لغو تحریمها علیه ایران همکاری خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ الکساندر آلیموف با اشاره به این که گفتوگوها درباره غیرقابلقبول بودن تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است، تاکید کرد که مسکو و تهران در چارچوب گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد همسو با یکدیگر برای لغو این تحریمها همکاری خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد که طبق گزارش های منتشرشده، بندی درباره لغو تدریجی و مرحلهای تحریمها علیه ایران در یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران گنجانده شده است.
آلیموف در همین پیوند تصریح کرد: «باید ببینیم این موضوع تا چه اندازه عملی خواهد شد. اگر این توافقات میان ایالات متحده و ایران امضا و اجرا شوند، در عمل به معنای اجرای خواستههای گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل خواهد بود.»
جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
پس از ۱۰۸ روز درگیری همهجانبه و در حالی که پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران در عملیاتهای مختلف از جمله سرنگونی جنگندههای پیشرفته دشمن و هدف قرار دادن ناوهای جنگی آمریکایی در آبهای جنوب، دشمن متجاوز را به بنبست نظامی کشانده بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار به درخواست آتشبس و آغاز مذاکره شدند.
سرانجام در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آتشبس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام شد و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در اسلامآباد آغاز گردید.
بامداد ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)، پاکستان به عنوان میانجی اصلی از حصول توافق صلح میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام شد که مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در ژنو برگزار خواهد شد.
بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به طور کامل خاتمه مییابد.
تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، ناتوانی در برابر پاسخهای قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران بود که ثابت کرد هیچ تجاوزی بدون پاسخ پشیمانکننده نخواهد ماند.