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برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۲۶

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خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1

خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
خلاصه بازی استرالیا 2 - ترکیه 0

خلاصه بازی استرالیا 2 - ترکیه 0
خلاصه بازی هائیتی 0 - اسکاتلند 1

خلاصه بازی هائیتی 0 - اسکاتلند 1
خلاصه بازی قطر 1 - سوئیس 1

خلاصه بازی قطر 1 - سوئیس 1
اولین جیمی جامپ جام جهانی 2026

اولین جیمی جامپ جام جهانی 2026
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عکس: دیدار تیم های ملی ترکیه و استرالیا

عکس: دیدار تیم های ملی ترکیه و استرالیا
عکس: دیدار تیم های ملی اسکاتلند و هائیتی

عکس: دیدار تیم های ملی اسکاتلند و هائیتی
عکس: دیدار تیم های ملی ترکیه و استرالیا

عکس: دیدار تیم های ملی ترکیه و استرالیا
عکس: دیدار تیم های ملی اسکاتلند و هائیتی

عکس: دیدار تیم های ملی اسکاتلند و هائیتی
عکس: دیدار تیم های ملی مراکش و برزیل

عکس: دیدار تیم های ملی مراکش و برزیل
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تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش

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تصویری از هوادار عجیب ترکیه

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اعلام برنامه سفر تیم ملی به لس‌آنجلس

ستارگان جام جهانی 2026
لیونل مسی
کریستیانو رونالدو
کیلیان امباپه
هری کین
محمد صلاح
مانوئل نویر
کوین دی‌بروینه
لامین یامال
ارلینگ هالند
نیمار
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ائتلاف اینفانتینو - ترامپ برای خدشه به ماهیت فوتبال؛ جام جهانی متعلق به هواداران نیست!

ائتلاف اینفانتینو - ترامپ برای خدشه به ماهیت فوتبال؛ جام جهانی متعلق به هواداران نیست!
دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
مهدی مهدوی‌کیا، حاشیه‌ای دلنشین از یک متن جذاب؛ نسلی که همچنان آبروداری می‌کند

مهدی مهدوی‌کیا، حاشیه‌ای دلنشین از یک متن جذاب؛ نسلی که همچنان آبروداری می‌کند
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
معرفی کامل ورزشگاه‌ها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

معرفی کامل ورزشگاه‌ها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال

زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
مصاحبه بیشتر
سرمربی نروژ: میزبان جام جهانی با ایران در جنگ است

سرمربی نروژ: میزبان جام جهانی با ایران در جنگ است

سرمربی تیم ملی فوتبال نروژ میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل سیاست‌های پلیس مهاجرت این کشور و همچنین درگیری کشور میزبان با ایران در یک جنگ مشترک همراه با اسرائیل زیر سؤال برد.

عزت‌اللهی: در جنگ نگران ایران و خانواده‌هایمان بودیم/ درباره ویزا از فیفا انتظار داریم

عزت‌اللهی: در جنگ نگران ایران و خانواده‌هایمان بودیم/ درباره ویزا از فیفا انتظار داریم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به موضوع حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران گفت: در ماه‌های اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است برای خانواده‌هایمان و آنچه در کشور ایران می‌گذرد، نگران باشیم.

بیاتی‌نیا: مشکل دفاعی تیم ملی ساختاری است نه فردی/ هدف منطقی ایران باید صعود از گروه باشد

بیاتی‌نیا: مشکل دفاعی تیم ملی ساختاری است نه فردی/ هدف منطقی ایران باید صعود از گروه باشد

در حالی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای رقابت‌های مهم پیش‌رو آماده می‌کند، همچنان برخی ضعف‌های ساختاری، به‌ویژه در خط دفاع، به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح است؛ موضوعی که می‌تواند در مصاف با تیم‌های قدرتمند به چالشی تعیین‌کننده تبدیل شود.

بازگشت رضاییان و حاج‌صفی برای مدیریت حواشی در آمریکاست/ از بلژیک ۶ گل نمی‌خوریم!

بازگشت رضاییان و حاج‌صفی برای مدیریت حواشی در آمریکاست/ از بلژیک ۶ گل نمی‌خوریم!

محمد نصرتی، مدافع سابق تیم ملی در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان اعتقاد دارد که بازگشت دو مدافع کناری و باتجربه به تیم ملی برای مدیریت حواشی در آمریکا بوده است.

زنگ خطر برای تیم ملی؛ از افت لژیونرها تا ضعف بازیکن‌سازی

زنگ خطر برای تیم ملی؛ از افت لژیونرها تا ضعف بازیکن‌سازی

فوتبال ایران با افت تأثیر لژیونرها، کمبود بازیکن جایگزین و چالش‌های ساختاری در لیگ مواجه شده که نگرانی‌هایی درباره عمق ترکیب تیم ملی ایجاد کرده است.

AFC منطق سرش می‌شود و با ما همکاری می‌کند/ در جام جهانی دورنمای موفقیت‌آمیزی نداریم اما نرفتن بدتر از رفتن است

AFC منطق سرش می‌شود و با ما همکاری می‌کند/ در جام جهانی دورنمای موفقیت‌آمیزی نداریم اما نرفتن بدتر از رفتن است

مجید جلالی تأکید کرد: واقعیت این است که در آمریکا چه از لحاظ روحی-روانی و چه از لحاظ فنی، مشکلاتی خواهیم داشت. با شرایط فعلی، چه فوتبالی و چه غیرفوتبالی نمی‌توان برای تیم ملی در جام جهانی دورنمای موفقیت‌آمیزی متصور بود اما باز هم تاکید می‌کنم که نرفتن بدتر از رفتن است.