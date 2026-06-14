عزت‌اللهی: در جنگ نگران ایران و خانواده‌هایمان بودیم/ درباره ویزا از فیفا انتظار داریم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به موضوع حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران گفت: در ماه‌های اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است برای خانواده‌هایمان و آنچه در کشور ایران می‌گذرد، نگران باشیم.