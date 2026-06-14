برنامه بازی های جام جهانی ۲۰۲۶
دو رکورد تاریخی برای میزبانهای جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
معرفی کامل ورزشگاهها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
سرمربی نروژ: میزبان جام جهانی با ایران در جنگ است
سرمربی تیم ملی فوتبال نروژ میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل سیاستهای پلیس مهاجرت این کشور و همچنین درگیری کشور میزبان با ایران در یک جنگ مشترک همراه با اسرائیل زیر سؤال برد.
عزتاللهی: در جنگ نگران ایران و خانوادههایمان بودیم/ درباره ویزا از فیفا انتظار داریم
هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به موضوع حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران گفت: در ماههای اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است برای خانوادههایمان و آنچه در کشور ایران میگذرد، نگران باشیم.
بیاتینیا: مشکل دفاعی تیم ملی ساختاری است نه فردی/ هدف منطقی ایران باید صعود از گروه باشد
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای رقابتهای مهم پیشرو آماده میکند، همچنان برخی ضعفهای ساختاری، بهویژه در خط دفاع، بهعنوان یک دغدغه جدی مطرح است؛ موضوعی که میتواند در مصاف با تیمهای قدرتمند به چالشی تعیینکننده تبدیل شود.
بازگشت رضاییان و حاجصفی برای مدیریت حواشی در آمریکاست/ از بلژیک ۶ گل نمیخوریم!
محمد نصرتی، مدافع سابق تیم ملی در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان اعتقاد دارد که بازگشت دو مدافع کناری و باتجربه به تیم ملی برای مدیریت حواشی در آمریکا بوده است.
زنگ خطر برای تیم ملی؛ از افت لژیونرها تا ضعف بازیکنسازی
فوتبال ایران با افت تأثیر لژیونرها، کمبود بازیکن جایگزین و چالشهای ساختاری در لیگ مواجه شده که نگرانیهایی درباره عمق ترکیب تیم ملی ایجاد کرده است.
AFC منطق سرش میشود و با ما همکاری میکند/ در جام جهانی دورنمای موفقیتآمیزی نداریم اما نرفتن بدتر از رفتن است
مجید جلالی تأکید کرد: واقعیت این است که در آمریکا چه از لحاظ روحی-روانی و چه از لحاظ فنی، مشکلاتی خواهیم داشت. با شرایط فعلی، چه فوتبالی و چه غیرفوتبالی نمیتوان برای تیم ملی در جام جهانی دورنمای موفقیتآمیزی متصور بود اما باز هم تاکید میکنم که نرفتن بدتر از رفتن است.