بیوایدی Atto 2؛ کراساوور برقیای که بیشتر منطقی است تا هیجانانگیز
بازار خودروهای برقی حالا وارد مرحلهای شده که دیگر فقط درباره آیندهنگری و تکنولوژی نیست؛ جنگ اصلی روی قیمت، امکانات و استفاده روزمره شکل گرفته است. دقیقاً وسط همین میدان، BYD با Atto 2 وارد بازار شده.
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به گزارش تابناک؛ کراساووری کوچک و برقی که قرار نیست انقلابی باشد یا تعریف تازهای از رانندگی ارائه دهد، بلکه آمده سهم خودش را از بازار بگیرد. ماشینی که بیشتر از هیجان، روی کارایی، مصرف پایین و تجهیزات تمرکز دارد؛ و راستش بخش بزرگی از بازار امروز دقیقاً همین را میخواهد؛ خودرویی که بدون دردسر کار کند، نه لزوماً ماشینی که راننده را عاشق خودش کند.
Atto ۲ که در بعضی بازارها با نام Yuan Up شناخته میشود، در کلاس کراساوورهای کامپکت شهری قرار میگیرد؛ بخشی از بازار که حالا تقریباً همه برندها در آن حضور دارند. از نظر ابعاد، خودرو کوچکتر از Atto ۳ است و مشخصاً برای استفاده شهری طراحی شده؛ جایی که مصرف انرژی، ابعاد مناسب و راحتی رانندگی اهمیت بیشتری از عملکرد اسپرت دارند.
از نظر طراحی، Atto ۲ مسیر محافظهکارانهای را انتخاب کرده است. برخلاف بعضی خودروهای جدید چینی که با فرمهای عجیب و خطوط بیش از حد شلوغ سعی میکنند جلب توجه کنند، این خودرو ظاهر نسبتاً ساده و متعادلی دارد. چراغهای باریک LED، جلوپنجره بسته مخصوص خودروهای برقی و خطوط نرم بدنه باعث شده ظاهر خودرو مدرن باشد، اما نه آنقدر متفاوت که فوراً در ذهن بماند. شاید همین موضوع هم بخشی از استراتژی BYD باشد؛ طراحیای که کمترین ریسک را داشته باشد و برای بازارهای مختلف قابل قبول به نظر برسد.
داخل کابین، تمرکز اصلی روی فناوری و فضای استفاده روزمره بوده است. پشت فرمان یک نمایشگر دیجیتال قرار گرفته و نمایشگر مرکزی بزرگ تقریباً همه تنظیمات خودرو را کنترل میکند. کیفیت گرافیک سیستم چندرسانهای قابل قبول است و رابط کاربری نسبت به بعضی رقبا روانتر عمل میکند، اما مثل بسیاری از خودروهای جدید، وابستگی بیش از حد به صفحهنمایش باعث شده انجام بعضی کارهای ساده زمانبر شود. ظاهراً صنعت خودرو جمعی تصمیم گرفته هر چیزی را که قبلاً با یک دکمه حل میشد، وارد سه منوی مختلف کند تا راننده هنگام تنظیم کولر حس کند در حال مدیریت ماهواره است.
فضای کابین برای خودرویی در این ابعاد مناسب ارزیابی میشود. فضای پای سرنشینان عقب قابل قبول است و صندوق بار هم برای استفاده خانوادگی روزمره کافی به نظر میرسد. طراحی داخلی تلاش کرده مدرن و مرتب باشد، هرچند در بعضی قسمتها کیفیت متریال هنوز به سطح بهترین رقبای اروپایی و کرهای نمیرسد. مخصوصاً در برخی پلاستیکهای کابین که اقتصادی بودن خودرو را یادآوری میکنند.
در بخش فنی، نسخه پایه Atto ۲ از یک موتور الکتریکی با قدرت حدود ۱۷۴ اسببخار استفاده میکند و انرژی آن از طریق باتری ۵۱.۱ کیلوواتساعتی تأمین میشود. نسخه قویتر هم قدرت بیشتری ارائه میدهد و باتری بزرگتری دارد که برد حرکتی خودرو را افزایش میدهد. شتاب حدود ۸ ثانیهای صفر تا صد برای استفاده روزمره کاملاً کافی است، اما مشخصاً خودرو برای رانندگی هیجانی ساخته نشده است.
نکته مهم درباره Atto ۲ نحوه رانندگی آن است. خودرو نرم، آرام و قابل پیشبینی حرکت میکند و تنظیمات فرمان و تعلیق هم بیشتر روی راحتی تمرکز دارند تا حس اسپرت. فرمان نسبتاً سبک است و شاسی واکنش تندی ندارد. همین موضوع باعث شده رانندگی با Atto ۲ ساده و کمتنش باشد، اما در عین حال بعضی منتقدان معتقدند خودرو شخصیت رانندگی خاصی ندارد و ارتباط کمی با راننده برقرار میکند.
سیستم تعلیق در مسیرهای شهری عملکرد قابل قبولی دارد و خودرو دستاندازها را نسبتاً نرم جذب میکند، اما در سرعتهای بالاتر یا پیچهای تند، حرکات بدنه بیشتر از بعضی رقبا احساس میشود. در واقع Atto ۲ بیشتر برای رانندگی روزمره و آرام طراحی شده تا رانندگی تهاجمی.
یکی از بخشهایی که BYD روی آن تمرکز زیادی داشته، مصرف انرژی و کارایی سیستم برقی است. نسخههای مختلف Atto ۲ بسته به نوع باتری و شرایط رانندگی، برد حرکتی متفاوتی ارائه میدهند و در استفاده شهری عملکرد اقتصادی قابل قبولی دارند. با این حال، مثل بسیاری از خودروهای برقی، عملکرد باتری در هوای سرد و سرعتهای بالا افت محسوسی پیدا میکند؛ مسئلهای که هنوز تقریباً تمام EVها با آن درگیرند.
در بخش شارژ هم Atto ۲ عملکرد متوسطی دارد. سرعت شارژ سریع آن برای استفاده روزمره مناسب است، اما در مقایسه با بعضی رقبا چندان چشمگیر محسوب نمیشود. این یعنی خودرو بیشتر برای افرادی مناسب است که امکان شارژ شبانه در خانه یا محل کار دارند، نه کسانی که دائماً به شارژرهای بینراهی وابستهاند.
واکنش کاربران و منتقدان نسبت به Atto ۲ هم ترکیبی بوده است. بسیاری از مالکان از امکانات زیاد، مصرف پایین و راحتی خودرو رضایت دارند، اما برخی نقدها به بیروح بودن تجربه رانندگی، طراحی محافظهکارانه و کیفیت بعضی جزئیات کابین اشاره میکنند. بعضی کاربران هم از سیستمهای کمکراننده و هشدارهای الکترونیکی بیش از حد حساس خودرو گلایه کردهاند؛ چون ظاهراً خودروهای مدرن گاهی بیش از راننده نگران همهچیز هستند.
نکته مهم درباره Atto ۲ این است که این خودرو قرار نیست یک ماشین احساسی یا نمادین باشد. BYD بیشتر دنبال ساخت محصولی بوده که بتواند در بازار رقابتی امروز منطقی و قابل فروش باقی بماند. نتیجه هم خودرویی شده که تقریباً همهچیز را «در حد خوب» انجام میدهد، بدون اینکه در بخشی واقعاً استثنایی باشد.
Atto ۲ شاید عاشقان رانندگی را هیجانزده نکند و شاید طراحیاش چند سال بعد فراموش شود، اما احتمالاً دقیقاً همان چیزی است که بخش بزرگی از خریداران امروزی میخواهند؛ کراساووری راحت، کممصرف، تکنولوژیک و نسبتاً اقتصادی که زندگی روزمره را سادهتر کند؛ و در بازار امروز، همین ویژگیها گاهی مهمتر از هیجان خالص هستند.
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