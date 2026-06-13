لیپموتور B۰۵ Ultra؛ هاچ بک چینیای که آمده اروپا را عصبی کند
به گزارش تابناک؛ لیپموتور B۰۵ Ultra یک هاتهچ برقی چینی است که نهتنها ظاهر تهاجمی و مشخصات فنی جدی دارد، بلکه پشتش حمایت استلانتیس هم دیده میشود؛ و این یعنی ماجرا دیگر شوخی نیست. خودروسازان اروپایی حالا مجبور شدهاند بپذیرند چینیها فقط تولیدکننده کراساوورهای اقتصادی نیستند؛ آنها حالا آمدهاند سراغ چیزی که اروپا همیشه بابتش احساس مالکیت میکرد: لذت رانندگی.
لیپموتور مدتی است تلاش میکند خودش را از تصویر «برند ارزان چینی» جدا کند. مدل B۰۵ یکی از مهمترین پروژههای این شرکت برای بازار جهانی محسوب میشود؛ هاچبکی تمامبرقی در کلاس فولکسواگن گلف که قرار است هم از نظر قیمت رقابتی باشد و هم از نظر فناوری و عملکرد، اروپاییها را تحت فشار بگذارد.
اما نسخه Ultra داستان متفاوتی دارد. این دیگر صرفاً یک هاچبک اقتصادی نیست؛ نسخهای اسپرت و تقویتشده است که رسماً وارد قلمرو هاتهچها شده. موتور الکتریکی عقب خودرو حدود ۲۴۱ اسببخار قدرت و ۳۲۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند و نیرو را فقط به چرخهای عقب میفرستد؛ ترکیبی که برای یک هاتهچ برقی اتفاق مهمی محسوب میشود. چون بیشتر خودروهای برقی اقتصادی دیفرانسیل جلو هستند و حس رانندگی نسبتاً خنثی دارند، اما لیپموتور عمداً سراغ ساختار دیفرانسیل عقب رفته تا شخصیت اسپرتتری ایجاد کند.
شتاب صفر تا صد B۰۵ Ultra حدود ۵.۹ ثانیه اعلام شده؛ عددی که آن را در محدوده خودروهایی مثل Golf GTI قرار میدهد. شاید روی کاغذ خیلی عجیب به نظر نرسد، اما نکته مهم نحوه انتقال قدرت است. گشتاور آنی موتور الکتریکی باعث شده خودرو در شروع حرکت بسیار تهاجمی عمل کند و دقیقاً همین موضوع، B۰۵ Ultra را وارد قلمرو هاتهچهای واقعی میکند.
مهندسان لیپموتور فقط به افزایش قدرت اکتفا نکردهاند. نسخه Ultra سیستم تعلیق اسپرت، فرمان دقیقتر و ترمزهای قویتر دریافت کرده است. همچنین لاستیکهای اسپرت و توزیع وزن نزدیک به ۵۰:۵۰ باعث شده خودرو روی کاغذ حداقل، مشخصات جذابی برای رانندگی داشته باشد.
از نظر طراحی هم Ultra کاملاً تلاش میکند هویت اسپرت خودش را فریاد بزند. اسپویلر بزرگ عقب، سپرهای تهاجمیتر، رکابهای اسپرت و رنگهای خاص باعث شده خودرو بیشتر شبیه هاتهچهای اروپایی باشد تا EVهای محافظهکار چینی. حتی بعضی جزئیات طراحی آن عمداً یادآور هاچبکهای اسپرت مشهور اروپایی هستند. چون ظاهراً حتی چینیها هم فهمیدهاند برای ساخت هاتهچ باید کمی بیادب و پر سر و صدا به نظر برسی.
نکته جالب اینجاست که لیپموتور هنوز تصمیم نهایی برای عرضه Ultra در اروپا را نگرفته، اما واکنش رسانهها و علاقه کاربران باعث شده پروژه عرضه این خودرو جدیتر شود. حتی صحبتهایی درباره نسخه دو موتوره چهارچرخ محرک با قدرتی بیش از ۵۰۰ اسببخار هم مطرح شده؛ چیزی که اگر عملی شود، B۰۵ Ultra را وارد قلمرو هیولاهای برقی واقعی خواهد کرد.
اما مهمترین بخش داستان شاید قیمت باشد. لیپموتور دقیقاً همان کاری را میکند که برندهای چینی در بازار جهانی استادش شدهاند؛ ارائه فناوری و امکانات زیاد با قیمتی کمتر از رقبا. اگر نسخه Ultra هم همین سیاست را حفظ کند، میتواند بازار هاتهچهای برقی را بههم بریزد. چون بسیاری از رقبای اروپایی با مشخصات مشابه، بهمراتب گرانتر هستند.
البته همه هم تحت تأثیر قرار نگرفتهاند. بعضی منتقدان معتقدند B۰۵ هنوز از نظر حس فرمان، ارگونومی و ارتباط راننده با خودرو با بهترین هاتهچهای اروپایی فاصله دارد. برخی نقدها به فرمان نسبتاً بیحس و پاسخ نهچندان طبیعی خودرو اشاره کردهاند؛ موضوعی که برای ماشینی با ادعای اسپرت بودن اهمیت زیادی دارد.
با این حال، حتی منتقدان هم قبول دارند که Ultra میتواند نسخهای بسیار جذابتر از مدل استاندارد باشد. مخصوصاً اگر لیپموتور بتواند تنظیمات شاسی و فرمان را بهبود دهد، این خودرو احتمالاً به یکی از غافلگیریهای بازار هاتهچهای برقی تبدیل خواهد شد. چون برخلاف بسیاری از EVهای چینی که صرفاً روی نمایشگر و امکانات تمرکز دارند، B۰۵ Ultra حداقل سعی میکند رانندگی را هم جدی بگیرد.
نکته مهمتر، اما چیزی فراتر از خود خودرو است. B۰۵ Ultra نشانه تغییر بزرگی در صنعت خودرو محسوب میشود. زمانی برندهای چینی فقط تلاش میکردند از اروپاییها عقب نمانند، اما حالا مستقیم وارد حساسترین بخشهای بازار اروپا شدهاند؛ جایی که احساس، تاریخچه و هویت برند اهمیت زیادی دارد. ساختن یک کراساوور اقتصادی سادهتر از ساخت هاتهچی است که طرفداران GTI و Type R را قانع کند.
لیپموتور حالا دقیقاً وارد همین میدان شده است؛ با خودرویی که شاید هنوز کامل نباشد، اما نشان میدهد چینیها دیگر فقط دنبال فروش ارزان نیستند. آنها حالا میخواهند ماشینهایی بسازند که مردم واقعاً دوستشان داشته باشند؛ و راستش برای خودروسازان اروپایی، همین بخش احتمالاً ترسناکتر از قیمت پایین است.