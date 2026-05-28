کمک نظامی دهها میلیارددلاری اتحادیه اروپا به اوکراین
«اورسولا فوندرلاین» رئیس کمیسیون اروپا از کمک نظامی چندین میلیارد یورویی به اوکراین برای طولانیتر کردن جنگ با روسیه خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فوندرلاین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «در تماس تلفنی با ولودیمر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، من حمایت کامل اروپا از اوکراین را در حالی که روسیه جنگ تجاوزکارانه وحشیانه خود را دو چندان میکند، تکرار کردم».
وی در اینباره توضیح داد: «دفاع هوایی و قابلیتهای پهپادی و ضد پهپادی از جمله فوریترین اولویتهای دفاعی اروپا هستند و اوکراین کاملاً در این تلاشها ادغام خواهد شد. وام حمایت از اوکراین سهم حیاتی در این امر خواهد داشت».
این مقام ارشد اروپایی اعلام کرد: «تنها در سال جاری، ۲۸.۳ میلیارد یورو برای کمک به تأمین نیازهای نظامی اوکراین فراهم خواهد کرد».فوندرلاین همچنین افزود: «ما درمورد مسیر اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا صحبت کردیم. هفتههای آینده برای برداشتن گامهای تعیینکننده در روند عضویت مهم خواهند بود».