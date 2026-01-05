صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نوحه‌های قدیمی: «دختر فاطمه، یا زینب، ثانی حیدر!»

این‌نوحه شب چهارم محرم آن‌سال که هیات‌های مختلف مذهبی در کشور برای دو طفلان زینب (س) و حر بن یزید ریاحی روضه می‌گیرند، در هیات روضه‌العباس تهران خوانده شد. سبک آن‌ نیز نوحه‌ای است که سینه‌زن‌ها و عزاداران ضمن پاسخ‌گفتن بندهایی از آن، سینه می‌زنند و فرازهایی را هم به تکرار ابیات نوحه می‌پردازند. 
کد خبر: ۱۳۴۹۷۶۹
| |
1632 بازدید

نوحه‌های قدیمی: «دختر فاطمه، یا زینب، ثانی حیدر!»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، امروز پانزدهم رجب سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) است که یک سال پس از واقعه عاشورا حادث شد. آبان‌ماه امسال که سالروز میلاد حضرت زینب (س) رسید، مطلبی را درباره این‌شخصیت بزرگ اسلامی منتشر کردیم که در پیوند زیر قابل دسترسی و مرور است:

* «حضرت زینب (س)؛ تصویرگر انسانی که بر خود مدیریت دارد/تجلیل امام‌خمینی از بانوی عاشورا»

در ایام مختلف سال ازجمله ماه‌های محرم و صفر هم نوحه‌ها و مراثی مختلفی را درباره حضرت زینب (س) در قالب پرونده «نوحه‌های قدیمی» منتشر شدند و پیوندهای زیر موجود اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

امروز به بهانه سالروز شهادت حضرت زینب (س) بنا داریم یک‌نوحه قدیمی دیگر با سبکی از سبک‌های ماندگار را مرور کنیم که سال 1385 توسط حاج حسین سیب‌سرخی خوانده شده است. این‌نوحه شب چهارم محرم آن‌سال که هیات‌های مختلف مذهبی در کشور برای دو طفلان زینب (س) و حر بن یزید ریاحی روضه می‌گیرند، در هیات روضه‌العباس تهران خوانده شد. سبک آن‌ نیز نوحه‌ای است که سینه‌زن‌ها و عزاداران ضمن پاسخ‌گفتن بندهایی از آن، سینه می‌زنند و فرازهایی را هم به تکرار ابیات نوحه می‌پردازند. 

نوحه‌های دیگری که تا به حال در قالب پرونده نوحه‌های قدیمی منتشر شده‌اند، در زیر قابل استفاده هستند:

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

* «نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲» 

* «نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر»

* «نوحه‌های قدیمی: به شب روضه سوگند، به همین موج بیرق/که بُوَد این شعارم علی حقُ و مع‌الحق»

* «نوحه‌های قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵»

* «نوحه‌های قدیمی: یا حیدر دلخونم از غم‌های تو/فاطمیه ۱۳۸۵» 

* «نوحه‌های قدیمی: ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردند»

در ادامه نوحه «دختر فاطمه یا زینب ثانی حیدر» را می‌شنویم:

تعداد بازدید : 295
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حضرت زینب کربلا امام حسین زینب نوحه های قدیمی حسین سیب سرخی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا علی (ع) سکوت کرد؟
نوحه‌های قدیمی: ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردند
امام علی (ع)؛ محور فتح خیبر و ضربه به یهود/«در قلعه را با نیروی الهی از جا کندم»
مناظره و گفتگوی علمی امام جواد (ع) در مجلس عقد/ماجرای امداد غیبی به مرد شامی
نسل مسیح (ع) به چه‌پیامبری می‌رسد؟/انبیا پیشگویی کردند او ناصری خوانده خواهد شد
حضرت زینب (س)؛ تصویرگر انسانی که بر خود مدیریت دارد/تجلیل امام‌خمینی از بانوی عاشورا
چرا به یک مداح آیفون 17 هدیه می دهید؟/این‌کج‌سلیقگی‌هایتان عمدی است یا از روی ناآگاهی؟
وضع علما با جاهلان چگونه است؟/اگر اهل حق را گرفتار و مبتلا دیدی...
امام هادی (ع) دستور لعن، قتل و بردن آبروی چه‌کسانی را صادر کرد؟
مبارزه فرهنگی حضرت زهرا (س) با چه جریانی بود؟/پیامبر گفته حدیث نقل نکنید و بر مردگان نوحه نخوانید!
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
چرایی گریه بر امام حسین (ع) در کلام شیخ حسین انصاریان/شعیب پیامبر چگونه گریه می‌کرد؟
شباهت‌های شهادت امام جواد و سیدالشهدا(ع)/سه خصلتی که مومنان به آن‌ها نیازمندند
مکالمه سفیر امام حسین (ع) با ابن‌زیاد پیش از شهادت/تو به شراب‌خواری سزاوارتری!
گفت ای گروه هرکه ندارد هوای ما/ سر گیرد و برون رود از کربلای ما
می‌دانستند نفوذ کافی نیست و باید فرهنگ اسلام را عوض کنند/ماهواره و سایت‌ها در نقش طبل و شیپور لشکر اشقیا
پیامبر اکرم: دیده‌بانی هستم که دشمن را می‌بیند و قوم خود را از خطر آگاه می‌کند/فرزندانتان را زیاد ببوسید!
موضع‌گیری منبری معروف علیه مافیای هیات/مگر هیات در کوچه‌پس‌کوچه‌ها چه اشکالی داشت؟
خودتان را بکشید و مرتب مداحی منتشر کنید، اینستاگرام آدم خوب نمی‌سازد!
ترور شخصیت امام مجتبی پیش از شهادت و شباهتش با شرایط امروز/حسن بن‌ علی ۱۲ هزار جنگجوی فدایی داشت
تصویر جعلی یهود از رنج‌ در دوران عباسیان/جهبذان دربار و تخریب‌کنندگان قبور ائمه یهودی بودند
اصل و نسب پیامبر و ریشه قریش/محمد (ص) از پدر و مادر به ابراهیم (ع) می رسد
پرده‌برداری از زندگی دیگران باعث پرده‌برداری از زندگی خودت می‌شود/عیب مردم را نگیر!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005f8T
tabnak.ir/005f8T