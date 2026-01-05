این‌نوحه شب چهارم محرم آن‌سال که هیات‌های مختلف مذهبی در کشور برای دو طفلان زینب (س) و حر بن یزید ریاحی روضه می‌گیرند، در هیات روضه‌العباس تهران خوانده شد. سبک آن‌ نیز نوحه‌ای است که سینه‌زن‌ها و عزاداران ضمن پاسخ‌گفتن بندهایی از آن، سینه می‌زنند و فرازهایی را هم به تکرار ابیات نوحه می‌پردازند.

نوحه‌های قدیمی: «دختر فاطمه، یا زینب، ثانی حیدر!»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، امروز پانزدهم رجب سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) است که یک سال پس از واقعه عاشورا حادث شد. آبان‌ماه امسال که سالروز میلاد حضرت زینب (س) رسید، مطلبی را درباره این‌شخصیت بزرگ اسلامی منتشر کردیم که در پیوند زیر قابل دسترسی و مرور است:

امروز به بهانه سالروز شهادت حضرت زینب (س) بنا داریم یک‌نوحه قدیمی دیگر با سبکی از سبک‌های ماندگار را مرور کنیم که سال 1385 توسط حاج حسین سیب‌سرخی خوانده شده است. این‌نوحه شب چهارم محرم آن‌سال که هیات‌های مختلف مذهبی در کشور برای دو طفلان زینب (س) و حر بن یزید ریاحی روضه می‌گیرند، در هیات روضه‌العباس تهران خوانده شد. سبک آن‌ نیز نوحه‌ای است که سینه‌زن‌ها و عزاداران ضمن پاسخ‌گفتن بندهایی از آن، سینه می‌زنند و فرازهایی را هم به تکرار ابیات نوحه می‌پردازند.

در ادامه نوحه «دختر فاطمه یا زینب ثانی حیدر» را می‌شنویم: