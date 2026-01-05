نوحههای قدیمی: «دختر فاطمه، یا زینب، ثانی حیدر!»
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، امروز پانزدهم رجب سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) است که یک سال پس از واقعه عاشورا حادث شد. آبانماه امسال که سالروز میلاد حضرت زینب (س) رسید، مطلبی را درباره اینشخصیت بزرگ اسلامی منتشر کردیم که در پیوند زیر قابل دسترسی و مرور است:
* «حضرت زینب (س)؛ تصویرگر انسانی که بر خود مدیریت دارد/تجلیل امامخمینی از بانوی عاشورا»
در ایام مختلف سال ازجمله ماههای محرم و صفر هم نوحهها و مراثی مختلفی را درباره حضرت زینب (س) در قالب پرونده «نوحههای قدیمی» منتشر شدند و پیوندهای زیر موجود اند:
* «نوحههای قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»
* «نوحههای قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیهای از نوارکاست «زینب زینب»»
* «نوحههای قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»
* «نوحههای قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینبات را پاک کن»
امروز به بهانه سالروز شهادت حضرت زینب (س) بنا داریم یکنوحه قدیمی دیگر با سبکی از سبکهای ماندگار را مرور کنیم که سال 1385 توسط حاج حسین سیبسرخی خوانده شده است. ایننوحه شب چهارم محرم آنسال که هیاتهای مختلف مذهبی در کشور برای دو طفلان زینب (س) و حر بن یزید ریاحی روضه میگیرند، در هیات روضهالعباس تهران خوانده شد. سبک آن نیز نوحهای است که سینهزنها و عزاداران ضمن پاسخگفتن بندهایی از آن، سینه میزنند و فرازهایی را هم به تکرار ابیات نوحه میپردازند.
نوحههای دیگری که تا به حال در قالب پرونده نوحههای قدیمی منتشر شدهاند، در زیر قابل استفاده هستند:
* «نوحههای قدیمی: خاک گرم کربلا لالهگون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»
* «نوحههای قدیمی: میروی میبری جانم از پیکرم/کمی آهستهتر هستی مادرم»
* «نوحههای قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبهچی، سال ۱۳۷۸»
* «نوحههای قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲»
* «نوحههای قدیمی: فاطمهام دختر خیرالبشر، در ره مولا شدهام بیپسر»
* «نوحههای قدیمی: به شب روضه سوگند، به همین موج بیرق/که بُوَد این شعارم علی حقُ و معالحق»
* «نوحههای قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵»
* «نوحههای قدیمی: یا حیدر دلخونم از غمهای تو/فاطمیه ۱۳۸۵»
* «نوحههای قدیمی: ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردند»
در ادامه نوحه «دختر فاطمه یا زینب ثانی حیدر» را میشنویم: