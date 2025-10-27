واکنش نمایده اتحادیه عرب به نقشه نتانیاهو درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از رسانههای فلسطین، «ماجد عبدالعزیز» نماینده اتحادیه عرب در نشست شورای امنیت درباره فلسطین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید دست از رویای «اسرائیل بزرگ» بردارد.
نماینده اتحادیه عرب افزود: آتشبس در غزه باید زمینهساز مذاکرات نهایی برای دستیابی به راهحل دودولتی باشد و ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ مبارزه خواهند کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش تر در گفت وگو با شبکه صهیونیستی «آی ۲۴» اعلام کرده بود: «من در حال انجام یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خوردهام.»
این اظهارات نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل با واکنش شدید کشورها و مقامات جهان به ویژه مقامات منطقه و محکومیت گسترده در بین ملتهای مسلمان مواجه شده است.