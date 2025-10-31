خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS

در دنیای خودروسازی، گاهی یک مدل می‌تواند سرنوشت یک برند را تغییر دهد. این خودرو‌ها نه تنها فروش را افزایش دادند، بلکه هویت و آینده شرکت‌های خود را نیز شکل دادند. در این گزارش، به بررسی ۱۱ خودرویی می‌پردازیم که در تاریخ معاصر صنعت خودرو، نقش نجات‌دهنده را ایفا کردند.

به گزارش تابناک، در دنیای خودروسازی، گاهی یک مدل می‌تواند سرنوشت یک برند را تغییر دهد. این خودرو‌ها نه تنها فروش را افزایش دادند، بلکه هویت و آینده شرکت‌های خود را نیز شکل دادند. در این گزارش، به بررسی ۱۱ خودرویی می‌پردازیم که در تاریخ معاصر صنعت خودرو، نقش نجات‌دهنده را ایفا کردند.

۱. پژو ۲۰۵؛ نجات‌دهنده پژو

در دهه ۱۹۷۰، پژو با خرید سیتروئن و ادغام با کرایسلر اروپا، به گروه PSA تبدیل شد. اما این گسترش سریع، شرکت را با مشکلات مالی مواجه کرد. در سال ۱۹۸۵، پژو ۲۰۵ را معرفی کرد؛ خودرویی جمع‌وجور، با طراحی جذاب و کیفیت بالا. این مدل به سرعت محبوب شد و فروش پژو را به طرز چشمگیری افزایش داد.

۲. بنتلی کانتیننتال GT؛ احیای بنتلی

پیش از معرفی بنتلی کانتیننتال GT در سال ۲۰۰۳، این شرکت تنها حدود ۱۰۰۰ خودرو در سال می‌ساخت. اما این مدل با طراحی کوپه‌ای زیبا و موتور W۱۲ توربوشارژ، در سال اول ۶۸۹۶ دستگاه فروش داشت و فروش کلی آن به ۴۰،۰۰۰ دستگاه رسید. این موفقیت نشان داد که بنتلی می‌تواند برندی سودآور باشد.

۳. آستون مارتین DB۷؛ بازگشت به دوران طلایی

در اواخر دهه ۱۹۸۰، آستون مارتین با بحران مالی روبه‌رو بود. اما با معرفی DB۷ در سال ۱۹۹۴، این برند به دوران طلایی خود بازگشت. طراحی جذاب و قیمت مناسب این مدل، بیش از ۷۰۰۰ دستگاه فروش داشت و آستون مارتین را از ورشکستگی نجات داد.

۴. پورشه ۹۸۶ باکستر و ۹۹۶، ۹۱۱؛ نجات پورشه

در سال ۱۹۹۲، پورشه با بحران مالی مواجه بود. اما با معرفی پورشه ۹۸۶ باکستر و ۹۹۶، ۹۱۱، این شرکت توانست فروش خود را افزایش دهد و از ورشکستگی نجات یابد. این مدل‌ها با طراحی جذاب و قیمت مناسب، توجه بسیاری را جلب کردند.

۵. فولکس‌واگن گلف MK۱؛ نماد فولکس‌واگن

در دهه ۱۹۷۰، فولکس‌واگن با مشکلات مالی روبه‌رو بود. اما با معرفی گلف MK۱ در سال ۱۹۷۴، این برند توانست فروش خود را افزایش دهد و از بحران مالی عبور کند. گلف MK۱ با طراحی ساده و عملکرد مناسب، به یکی از پرفروش‌ترین خودرو‌های تاریخ تبدیل شد.

۶. فورد موستانگ؛ احیای فورد

در دهه ۱۹۶۰، فورد با بحران مالی مواجه بود. اما با معرفی موستانگ در سال ۱۹۶۴، این برند توانست فروش خود را افزایش دهد و از ورشکستگی نجات یابد. موستانگ با طراحی جذاب و قیمت مناسب، توجه بسیاری را جلب کرد و به یکی از نماد‌های خودروسازی آمریکا تبدیل شد.

۷. تویوتا کرولا؛ پرفروش‌ترین خودروی جهان

تویوتا کرولا از زمان معرفی در دهه ۱۹۶۰ تاکنون، به عنوان پرفروش‌ترین خودروی جهان شناخته می‌شود. این مدل با طراحی ساده، مصرف سوخت کم و قیمت مناسب، توانسته است در بازار‌های مختلف جهان موفق عمل کند و به یکی از نماد‌های خودروسازی ژاپن تبدیل شود.

۸. هوندا سیویک؛ خودرویی برای همه

هوندا سیویک از زمان معرفی در دهه ۱۹۷۰ تاکنون، به عنوان خودرویی با طراحی جذاب، عملکرد مناسب و قیمت مناسب شناخته می‌شود. این مدل توانسته است در بازار‌های مختلف جهان موفق عمل کند و به یکی از محبوب‌ترین خودرو‌های جهان تبدیل شود.

۹. نیسان ۳۷۰ Z؛ نماد اسپرت ژاپنی

نیسان ۳۷۰ Z از زمان معرفی در دهه ۲۰۰۰ تاکنون، به عنوان خودرویی با طراحی اسپرت و عملکرد بالا شناخته می‌شود. این مدل توانسته است در بازار‌های مختلف جهان موفق عمل کند و به یکی از نماد‌های خودروسازی ژاپن تبدیل شود.

۱۰. مرسدس‌بنز S-Class؛ پادشاه سدان‌های لوکس

مرسدس‌بنز S-Class از زمان معرفی در دهه ۱۹۵۰ تاکنون، به عنوان پادشاه سدان‌های لوکس شناخته می‌شود. این مدل با طراحی زیبا، فناوری پیشرفته و عملکرد بالا، توانسته است در بازار‌های مختلف جهان موفق عمل کند و به یکی از نماد‌های خودروسازی آلمان تبدیل شود.

۱۱. تسلا مدل S؛ انقلاب در صنعت خودرو

تسلا مدل S از زمان معرفی در دهه ۲۰۱۰ تاکنون، به عنوان خودرویی با فناوری پیشرفته و عملکرد بالا شناخته می‌شود. این مدل با طراحی جذاب و قابلیت‌های خودران، توانسته است در بازار‌های مختلف جهان موفق عمل کند و به یکی از نماد‌های خودروسازی آمریکا تبدیل شود.