 پاک شدن جرایم دیرکرد بیمه با خرید بیمه ثالث یک ساله؛ فرصت محدود تا 26 آذر 

با تایید وزیر اقتصاد، بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث از 13 آذر 1404 همزمان با روز بیمه اجرایی می‌شود. در چارچوب این طرح، مالکان کلیه وسایل نقلیه تا ۲۶ آذر مهلت دارند تا با خرید بیمه‌نامه یک‌ساله از پرداخت جریمه دیرکرد معاف شوند.

دارندگان موتورسیکلت تا ۱۳ دی‌ ماه مقارن با ولادت امام علی (ع) امکان تمدید بیمه شخص ثالث خود بدون پرداخت جریمه را دارند. در ادامه، جزئیات بیشتر درباره طرح بخشودگی ارائه شده است.

تا چه تاریخی طرح بخشودگی اجرا می‌شود؟

در پی اعلام خبر بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه ثالث و ابلاغ رسمی بیمه مرکزی به تمام شرکت‌های بیمه، دو بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شده است تا مالکان همه وسایل نقلیه بتوانند از این فرصت استفاده کنند:

● برای تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی (سواری، باری، حمل‌ونقل عمومی، کشاورزی و موتورسیکلت‌ها)، این طرح از ۱۳ آذر آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه دارد؛ یعنی یک بازه ۱۴ روزه برای استفاده از بخشودگی.

● برای موتورسیکلت‌ها مهلت بیشتری در نظر گرفته شده است. دارندگان موتورسیکلت می‌توانند از ۱۳ آذر تا ۱۳ دی، یعنی طی ۳۱ روز، بدون پرداخت جریمه، بیمه‌نامه شخص ثالث خود را تمدید کنند.

طرح بخشودگی هر ساله در بازه‌های مختلفی مانند هفته دولت، نوروز، عید قربان، عید مبعث، نیمه شعبان، اربعین حسینی و … اجرا می‌شود. امسال نیز به مناسبت روز بیمه و ولادت حضرت علی (ع) این طرح اجرایی شده است.

فرصت بخشودگی: ۸ میلیون تومان صرفه‌جویی در بیمه ثالث

طبق طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث، اگر اعتبار بیمه‌نامه‌تان تمام شده باشد، می‌توانید در بازه اعلام‌شده بیمه‌نامه جدید تهیه کنید؛ بدون اینکه حتی یک ریال بابت جریمه روزهای تأخیر پرداخت کنید. این تصمیم با مصوبه صندوق تامین خسارت‌های بدنی و ابلاغ بیمه مرکزی اجرا شده و تمام شرکت‌های بیمه موظف‌اند در طول این مدت، هیچ جریمه‌ای از شما دریافت نکنند. شرط اصلی بهره بردن از طرح بخشودگی، خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است.

توجه داشته باشید سقف جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث یک سال است. یعنی اگر چند سال بیمه خود را تمدید نکرده‌اید، باز هم باید به مدت یک سال جریمه دیرکرد پرداخت کنید. این جریمه به ازای هر روز محاسبه و به قیمت نهایی بیمه‌نامه شما اضافه می‌شود. البته میزان جریمه روزانه برای یک سال عدد کمی نیست. مبلغ این جریمه برای راننده خودروی سواری معمولی (4 سیلندر) سالانه عددی حدود 8 میلیون تومان است؛ رقمی که خرید بیمه‌ شخص ثالث را سخت می‌کند. ایام بخشودگی فرصت مناسبی برای خرید مقرون‌به‌صرفه بیمه ثالث بدون پرداخت جریمه است.

محاسبه جریمه دیرکرد پیچیدگی ندارد، اما برای بسیاری از رانندگان رقم نهایی معمولاً غافل‌گیرکننده است. به محض پایان اعتبار بیمه‌نامه، جریمه روزانه محاسبه می‌شود و تا زمانی که بیمه تمدید نشود ادامه پیدا می‌کند.

جریمه دیرکرد بیمه خودتان را محاسبه کنید + فرمول

جریمه روزانه از تقسیم حق بیمه پایه سالانه (بدون تخفیف) بر ۳۶۵ به‌دست می‌آید:

۳۶۵ ÷ حق بیمه پایه سالانه = جریمه دیرکرد روزانه

عدد حاصل را در تعداد روزهای تاخیر ضرب کنید و مبلغ به دست آمده را به هزینه بیمه‌نامه اضافه کنید.

نمونه: برای خودروهای سواری چهار سیلندر مثل پژو ۲۰۶، سمند و… جریمه روزانه در سال ۱۴۰۴ برابر است با ۲۱,۴۹۵ تومان. اگر تمدید بیمه‌نامه 20 روز عقب بیفتد، مبلغ جریمه می‌شود: ۴۲۹,۹۰۰ تومان!

در واقع اگر هزینه بیمه‌نامه یک‌ساله‌تان مثلاً ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان باشد، رقم نهایی تبدیل می‌شود به ۶,۲۲۹,۹۰۰ تومان! اما در دوره بخشودگی، همین ۴۲۹ هزار تومان صفر می‌شود و هزینه بیمه‌نامه دقیقاً همان قیمت پایه خواهد بود.

برای اینکه راحت‌تر جرایم خود را محاسبه کنید، نرخ جرایم دیرکرد بیمه به ازای هر روز برای وسایل نقلیه مختلف آورده شده است:

موتورسیکلت‌ها:

● گازی: ۳,۸۳۳ تومان

● دنده‌ای تک‌سیلندر: ۴,۶۹۲ تومان

● دنده‌ای دو سیلندر و بیشتر: ۵,۱۴۴ تومان

● سه‌چرخ و سایدکار: ۵,۵۳۱ تومان

خودروهای سواری:

● کمتر از ۴ سیلندر: ۱۵,۳۲۸ تومان

● پیکان، پراید، سپند: ۱۸,۳۵۵ تومان

● سایر ۴ سیلندرها: ۲۱,۴۹۵ تومان

● بیش از ۴ سیلندر: ۲۴,۰۷۵ تومان

خودروهای باری:

● تا ۱ تن: ۱۸,۸۲۲ تومان

● بیش از ۱ تا ۳ تن: ۲۲,۷۵۸ تومان

● بیش از ۳ تا ۵ تن: ۲۸,۷۴۹ تومان

● بیش از ۵ تا ۱۰ تن: ۳۶,۹۳۳ تومان

● بیش از ۱۰ تا ۲۰ تن: ۴۲,۹۸۹ تومان

● بیش از ۲۰ تن: ۴۵,۵۵۳ تومان

اهداف طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث

این طرح علاوه بر اینکه به رانندگان کمک می‌کند تا بیمه خود را بدون جریمه تمدید کنند، اهداف اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد که به شرح زیر است:

● حمایت از اقشار مختلف جامعه: فراهم کردن فرصت برای کسانی که به دلیل مشکلات مالی از بیمه محروم بودند.

● کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها: جلوگیری از هزینه‌های سنگین تصادف بدون بیمه

● تقویت فرهنگ بیمه: ترویج اهمیت بیمه در میان رانندگان

● کاهش تنش‌های روانی: کاهش نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های تصادف

● کاهش فشار بر صندوق تامین خسارت‌های بدنی: کاهش هزینه‌های مالی به نفع صندوق‌های بیمه

● افزایش ضریب نفوذ بیمه: بیشتر شدن تعداد بیمه‌نامه‌های معتبر در جامعه

این طرح گامی مثبت در جهت رفع مشکلات بیمه و ایجاد اطمینان برای رانندگان است. با اجرایی شدن آن، هم از مشکلات اقتصادی کاسته می‌شود و هم فرهنگ بیمه در جامعه تقویت می‌شود.

سوالات متداول درباره بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث

در ادامه، مجموعه‌ای از پرسش‌هایی که معمولاً درباره طرح بخشودگی مطرح می‌شود گردآوری شده تا بتوانید پاسخ دقیق و سریع‌تری به دغدغه‌های احتمالی‌ خود پیدا کنید:

بخشودگی شامل چه کسانی می‌شود؟

تمام مالکان وسایل نقلیه‌ای که بیمه‌نامه‌شان منقضی شده یا اصلاً بیمه‌ای نداشته‌اند، می‌توانند از بخشودگی استفاده کنند؛ به شرط اینکه بیمه‌نامه را یک‌ساله تهیه کنند.

آیا بیمه‌نامه کوتاه‌مدت هم شامل بخشودگی می‌شود؟

خیر. این طرح فقط برای بیمه‌نامه‌های یک‌ساله فعال است.

آیا برای استفاده از بخشودگی لازم است بیمه‌نامه قبلی همراه داشته باشم؟

خیر. حتی اگر بیمه‌نامه قبلی گم شده باشد، اطلاعات در سامانه‌های بیمه ثبت است و برای خرید بیمه جدید مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

اگر چند سال بیمه نداشته باشم، جریمه بیشتر می‌شود؟

خیر. سقف جریمه دیرکرد یک سال است و بیش از آن محاسبه نمی‌شود.

جریمه دیرکرد روزانه چطور محاسبه می‌شود؟

حق بیمه پایه سالانه بدون تخفیف تقسیم بر ۳۶۵ و سپس ضرب در تعداد روزهای تاخیر.

اگر نام مالک خودرو با خریدار بیمه‌نامه متفاوت باشد، باز هم امکان استفاده از بخشودگی وجود دارد؟

بله. ملاک، شماره پلاک و شماره VIN خودرو است. هر فردی می‌تواند برای وسیله نقلیه بیمه بخرد.

اگر موتورسیکلت چند سال بیمه نداشته باشد، مبلغ جدید آن چطور محاسبه می‌شود؟

در این شرایط، مبلغ جریمه برای همه وسایل نقلیه از جمله موتور سیکلت، فقط یک سال جریمه محاسبه می‌شود، اما در دوره بخشودگی همین مقدار هم صفر خواهد شد.

توجه داشته باشید طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه توسط بیمه مرکزی اجرا می‌شود و همه شرکت‌های بیمه موظف هستند در این بازه جرایم دیرکرد را هنگام محاسبه حق بیمه در نظر نگیرند.

فرصت محدود بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث: همین حالا اقدام کنید!

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث فرصت مناسبی برای خرید بیمه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه است. با توجه به تجربیات طرح‌های مشابه گذشته، این طرح تمدید نخواهد شد، بنابراین توصیه می‌کنیم هر چه زودتر، بیمه‌نامه معتبر و یک‌ساله خود را تهیه کنید تا از هرگونه هزینه غیرمنتظره در آینده جلوگیری شود.

در صورت وجود هرگونه مشکل یا ابهام در فرایند خرید بیمه شخص ثالث می‌توانید با کارشناسان بیمه مشورت کنید.