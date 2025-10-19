En
تعیین معادل فارسی خنده دار برای واژه «اسلاید»

فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «پرده نگار» را به جای مایکروسافت پاورپوینت (که نام یک محصول از مایکروسافت است) انتخاب کرده که اقدامی عجیب و بامزه است؛ چرا که ترجمه اسم برندها در هیچ زبانی انجام نمی‌شود و مثلاً در فارسی به گوشی اپل نمی‌گویند سیب. حالا فرهنگستان برای «Slide» معادل فارسی «پردک» را مصوب کرده است. این در حالی است که بر اساس توصیف لغتنامه کمبریج «اسلاید یک صفحه شفاف تکی است که به طور خاص نصب شده و برای نمایش روی پرده با استفاده از پروژکتور اسلاید در نظر گرفته شده است. | A slide is a specially mounted individual transparency intended for projection onto a screen using a slide projector.» در واقع اسلاید ربطی به پرده ندارد و ریشه این کلمه نیز به معنا ریز نرم و آرام است که برای آبشار و همچنین برای سرسره به کار می‌رود و به دلیل شیوه تغییر اسلاید رو به پایین باب شده است. دفاعیات نسرین وزیری از این نام گذاری عجیب که سوژه خنده فضای مجازی شده را می‌بینید و می‌شنوید.
