یک معادل فارسی دیگر که صدای همه را درآورد

نسرین پرویزی معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه کوییز / quiz از پرکاربردترین واژه‌های فرنگی در فضاهای آموزشی است، گفت: «همین پرکاربردبودن، فرهنگستان را مجاب کرد تا در جدیدترین معادل‌گزینی برای واژه‌های فرنگی، برای کوییز معادلی فارسی و مناسب تعیین کند. فرهنگستان پیش از این برای واژه فرنگی "تست"، آزمون را مصوب کرده بود و چون "کوییز" به امتحانات مقطعی و کوچک تر اطلاق می شود، با افزودن کاف تصغیر به کلمه آزمون، واژه فارسی "آزمونک" ساخته و مصوب شد.» به کارگیری یک ک تصغیر برای واژه گزینی، صدای عده‌ای را درآورده که آیا واقعاً بودجه واژه گزینی صرف چنین امور ساده‌ای می‌شود؟! این موضوع از آن جهت بیشتر مورد بحث قرار گرفته که quiz لزوماً آزمون کوچک نیست و بر اساس تعریف آکسفورد: «a competition or game in which people try to answer questions to test their knowledge» و بنابراین «آزمون علمی» معادل دقیق برای کوئیز است، نه آزمونک! آنچه معاون فرهنگستان گفته را می‌بینید و می‌شنوید.