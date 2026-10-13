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تبلیغات تابناک صفحه خبر

کیهان برای چین و روسیه سنگ تمام گذاشت

روزنامه کیهان به بهانه حمله به روزنامه اصلاح طلب، به انتقادهای این روزنامه علیه چین و روسیه حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۳۱
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1956 بازدید
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۶
روزنامه کیهان

به گزارش تابناک؛ روزنامه غرب‌گرای «سازندگی» در جدیدترین شماره خود با انتخاب تیتر «دور زدن هرمز» در صفحه اول، پروژه‌ کهنه ضدروسی را کلید زده تا به مخاطب این‌گونه القا کند که پوتین با «دیپلماسی دیزلی» و معامله سوخت با آمریکا، عملاً به ایران خیانت کرده و قدرت مانور کشورمان در تنگه هرمز را خنثی کرده است! این روزنامه مدعی است روسیه با استفاده از بحران خاورمیانه، منافع خود را خریده و ایران را دور زده است؛ تحلیلی کینه‌توزانه که هدف اصلی آن، تخریب روابط راهبردی تهران- مسکو و تزریق ناامیدی به جامعه است.

این مانور تبلیغاتی جریان تسلیم‌طلب در حالی است که هر ناظر منصف و واقع‌بینی در دنیا می‌داند رابطه راهبردی جمهوری اسلامی ایران با دو قدرت روسیه و چین، در اوج استقلال سیاسی و اقتدار نظامی، بر اساس منافع و امنیت ملی و مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت شکل گرفته است. 

در قاموس این جماعت، منافع ملی فقط در دامن آمریکا و غرب نهفته است و «جامعه جهانی» نیز یعنی آمریکا، ناتو و اقمارشان! سال‌ها تبلیغ کردند که نظام، ایدئولوژیک با دنیا برخورد می‌کند، اما همزمان خرده می‌گیرند که چرا با دولت‌های خارج از اردوگاه غرب روابط راهبردی دارد و نرد بازی می‌کند!

حمایت‌های اثرگذار روسیه و چین در مجامع بین‌المللی و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه هشدارهای صریح مسکو درباره بی‌ثباتی منطقه و سدسازی مشترک با پکن در شورای امنیت علیه قطعنامه‌های ضدایرانی، نشان داد این جبهه ضدپیمانکارانِ هژمونی آمریکا، در مسیر تقویت توان مقاومت ایران کارنامه‌ای مثبت و راهبردی دارد. با این حال، مدعیان شکست‌خورده «اصلاح‌طلبی آمریکایی»، جایگاهی «خدایی»! برای «کدخدای» خود قائلند و هنوز نسخه پوسیده تسلیم می‌پیچند؛ همان غرب‌پرستانی که چشمان خود را بر جنایات آشکار آمریکا- از ترور قائد امت تا شهادت مظلومانه هموطنانمان در میناب، لامرد و سیریک و...- بسته‌اند.
منبع: کیهان

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روزنامه کیهان ایران و چین ایران و روسیه و چین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
24
پاسخ
مردم خودشون می دونن که کیهان راست میگه یا نه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
باور کنید رسانه ها اخبار کیهان رو درج نکنن اندازه یک روزنامه دیواری هم خواننده نداره !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
11
5
پاسخ
مطلب درستیه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
5
پاسخ
غیر از این چه انتظاری از روزنامه کیهان دارید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
دوبرابر غربگراها سنگ شرق رو به سینه میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
نه شرقی و نه غربی از نظر کیهان شده نه غربی و نه غربی.
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