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کیهان ناگهان طرفدار دولت پزشکیان شد!

روزنامه کیهان در میان مواضع زیگزاگی و گهگاه متضاد خود، امروز حامی دولت پزشکیان شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۶۴
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روزنامه کیهان

به گزارش تابناک؛ دولت چهاردهم، عملاً از نخستین روزهای آغاز به کار خود، در وضعیتی کاملاً بحرانی و جنگی، اداره امور را تحویل گرفته است. در چنین شرایطی که دشمن حلقه فشار خود را تنگ‌تر کرده تضعیف خط مقدم در هنگامه جنگ، با هیچ معیار عقلی، شرعی و میهن‌دوستانه‌ای سازگار نیست. بلکه جوانمردی، منطق ولایت‌مداری و عِرق ملی همگی حکم به وحدت و همبستگی در برابر دشمن بیرونی می‌کند.
منبع: روزنامه کیهان

 

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روزنامه کیهان مسعود پزشکیان حمایت از رئیس جمهور دولت چهاردهم
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