کیهان ناگهان طرفدار دولت پزشکیان شد!

به گزارش تابناک؛ دولت چهاردهم، عملاً از نخستین روزهای آغاز به کار خود، در وضعیتی کاملاً بحرانی و جنگی، اداره امور را تحویل گرفته است. در چنین شرایطی که دشمن حلقه فشار خود را تنگ‌تر کرده تضعیف خط مقدم در هنگامه جنگ، با هیچ معیار عقلی، شرعی و میهن‌دوستانه‌ای سازگار نیست. بلکه جوانمردی، منطق ولایت‌مداری و عِرق ملی همگی حکم به وحدت و همبستگی در برابر دشمن بیرونی می‌کند.

منبع: روزنامه کیهان