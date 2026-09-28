مذاکره در نیویورک، سیگنال ضعف به ترامپ بود
به گزارش تابناک؛ یک روزنامه در گزارش خود با تیتر «مذاکره جواب نداد / راهِ رامکردن ترامپ صفرکردن تجارت در تنگه است»، نوشت: آنچه بیش از همه تعجبآور است، رفتار و مواضع شتابزده دستگاه دیپلماسی در نیویورک بود. نمایش شور و شوق برای مذاکره، آن هم درست در آستانه انتخابات حساس میاندورهای آمریکا، ارسال سیگنال ضعف به ترامپ بود.
رئیسجمهور در گفتوگو با شبکه انبیسی صریحاً ابراز داشت که «تهران میخواهد پیش از انتخابات میاندورهای با آمریکا به توافق برسد» و «نمیخواهیم کار به انتخابات میاندورهای بکشد» و حتی تا جایی پیش رفت که تأکید کرد: «ما به دنبال ترور ترامپ یا اعضای خانواده او نیستیم»؛ مواضعی که نه نشاندهنده اقتدار، بلکه بازتابدهنده شتابزدگی محض برای رسیدن به توافق به هر قیمتی بود.
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از سوی دیگر عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در نیویورک اعلام کرد:«اگر جدیتی در طرف آمریکایی باشد همهچیز آماده است و انتخاب با واشنگتن است.»
ترامپ بلافاصله با ژست طرف پیروز اعلام کرد: «من توافق آنها را رد میکنم. آنها میخواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن، تنگه هرمز را فوراً باز کنند، چون دارند بهشدت شکست میخورند... اما ما بهشدت در حال پیروز شدن هستیم»؛ موضعی تهاجمی که حاصل مستقیم همین سیگنالهای اشتباه دیپلماتیک بود.
«قمارباز را فقط با بالا بردن هزینه جنگ و زبان موشک در میدان مهار میکند. حفظ اهرم تنگه هرمز و فشار بر شریانهای انرژی غرب، تنها منطقی است که کاخ سفید آن را میفهمد.»
منبع: روزنامه کیهان