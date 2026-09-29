حمله تند کیهان به بازگشت فاطمه معتمدآریا

به گزارش تابناک؛ دلیل بازگشت هنرمندان ایرانی از خارج از کشور، «افول سراب غرب و خالی شدن حساب‌های بانکی‌شان در فرنگ» است؛ همان بازیگرنماهای دیروز، بی‌صدا و آرام چمدان‌ها را جمع کرده و به آغوش همان «وطن» بازمی‌گردند.

روزنامه کیهان در یادداشتی با تیتر «پرونده‌ وطن‌فروشان با «تیتر سفارشی» پاک نمی‌شود!» استقبال رسانه های مستقل از بازگشت هنرمندان از جمله فاطمه معتمدآریا را تلاش برای پاک کردن پرونده های قضایی و امنیتی آنها دانست و با وطن فروش خواندن وی، نوشت: «حالا زنجیره‌های مطبوعاتی اصلاحات چنان با اشتیاق به استقبال بازیگر وطن فروش رفته که انگار نه انگار پرونده‌ مفتوح و قانون‌شکنی‌های آشکار او، مطالبه‌ جدی افکار عمومی است.»

- مراد و منظور ما، برخورد قاطع دستگا قضا با آن تعداد قلیل سلبریتی‌هایی است که نه کوچک‌ترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران بر دوش خود حس می‌کنند و از همه گفتنی‌تر آنکه به گواه صاحب‌نظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دم‌دستی‌ترین افراد این عرصه هستند.

-حالا که سختی زندگی در غربت و بن‌بست مالی، آنها را دوباره به مقصد وطن کشانده، روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند از یک «پرونده قضائی و سوابق ساختارشکنانه»، یک «مظلومیت هنری» بسازند. دستگاه قضا باید هوشیار باشد؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق بدون تبعیض «حاکمیت قانون» است.

-اگر پرونده‌های اتهامی و ادعاهای مطرح‌شده درباره‌ مواضع علیه امنیت ملی مختومه شده، باید شفاف اعلام شود؛ و اگر هنوز مفتوح است، لابی‌های رسانه‌ای نباید موجب حاشیه امن برای هیچ‌کس شود.

-روزنامه‌‌های زنجیره‌ای و سلبریتی‌های طرد شده از فرنگ بدانند که قانون باید برای همه -چه مردم عادی و چه جامعه به اصطلاح هنری- یکسان باشد. پرونده‌ خیانت و وطن فروشی با تیترهای سفارشی پاک نمی‌شود.