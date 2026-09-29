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حمله تند کیهان به بازگشت فاطمه معتمدآریا

روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند از یک «پرونده قضائی و سوابق ساختارشکنانه»، یک «مظلومیت هنری» بسازند. دستگاه قضا باید هوشیار باشد؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق بدون تبعیض «حاکمیت قانون» است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۲۱
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2034 بازدید
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۱۶
فاطمه معتمدآریا

به گزارش تابناک؛ دلیل بازگشت هنرمندان ایرانی از خارج از کشور، «افول سراب غرب و خالی شدن حساب‌های بانکی‌شان در فرنگ» است؛ همان بازیگرنماهای دیروز، بی‌صدا و آرام چمدان‌ها را جمع کرده و به آغوش همان «وطن» بازمی‌گردند.

روزنامه کیهان در یادداشتی با تیتر «پرونده‌ وطن‌فروشان با «تیتر سفارشی» پاک نمی‌شود!» استقبال رسانه های مستقل از بازگشت هنرمندان از جمله فاطمه معتمدآریا را تلاش برای پاک کردن پرونده های قضایی و امنیتی آنها دانست و با وطن فروش خواندن وی، نوشت: «حالا زنجیره‌های مطبوعاتی اصلاحات چنان با اشتیاق به استقبال بازیگر وطن فروش رفته که انگار نه انگار پرونده‌ مفتوح و قانون‌شکنی‌های آشکار او، مطالبه‌ جدی افکار عمومی است.»

- مراد و منظور ما، برخورد قاطع دستگا قضا با آن تعداد قلیل سلبریتی‌هایی است که نه کوچک‌ترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران بر دوش خود حس می‌کنند و از همه گفتنی‌تر آنکه به گواه صاحب‌نظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دم‌دستی‌ترین افراد این عرصه هستند.

-حالا که سختی زندگی در غربت و بن‌بست مالی، آنها را دوباره به مقصد وطن کشانده، روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند از یک «پرونده قضائی و سوابق ساختارشکنانه»، یک «مظلومیت هنری» بسازند. دستگاه قضا باید هوشیار باشد؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق بدون تبعیض «حاکمیت قانون» است.

-اگر پرونده‌های اتهامی و ادعاهای مطرح‌شده درباره‌ مواضع علیه امنیت ملی مختومه شده، باید شفاف اعلام شود؛ و اگر هنوز مفتوح است، لابی‌های رسانه‌ای نباید موجب حاشیه امن برای هیچ‌کس شود.

-روزنامه‌‌های زنجیره‌ای و سلبریتی‌های طرد شده از فرنگ بدانند که قانون باید برای همه -چه مردم عادی و چه جامعه به اصطلاح هنری- یکسان باشد. پرونده‌ خیانت و وطن فروشی با تیترهای سفارشی پاک نمی‌شود.

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برچسب ها
فاطمه معتمدآریا بازگشت وطن بازگشت به وطن سلبریتی ها روزنامه کیهان حمله کیهان وطن فروش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
6
26
پاسخ
امان از بیکاری و بی عاری
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
قبلا هم نوشتم دو روز بودجه بیت المال کیهان رو قطع کنن و بگن خودت خرجتو در بیار همشون دیگه حرف نمیزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
6
19
پاسخ
توی این هاگیر واگیر چیز دیگری نبود بهش گیر بدی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
6
27
پاسخ
والله درد ما معتمد آریا نیست
هنجار و ناهنجاریش اصلاً برای ما مهم نیست
دلار شده ۲۵۰ هزار تومان!!!
مسخره بازی کافیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
6
22
پاسخ
از لابلای این کلمات، عصبانیت نهفته از بازداشت "رسایی" برمیاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
نه بابا. رسایی را کسی گردن نمیگیره. اون معلم نیست با خودش چند چنده
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
5
23
پاسخ
چطور حاج حسین شریعتمداری و کیهان و کیهان نویسان در خصوص بازگشت بابک زنجانی چنین واکنشی نشان ندادند

فاطمه معتمد آریا که نه اختلاس کرده و نه فساد اقتصادی دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
خدا امواتت را قرین رحمت سازد که اینچنین برهان قاطع و منطقی را بیان کردی، البته وقاحت روزی نامه کیهان بیشتر از آن است که پیرو حرف منطقی باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
4
4
پاسخ
وقتی رسایی نماینده مجلس زندانی میشه از اونطرف باید روحانی و سلبریتی های خائن و وطنفروش هم زندانی شوند. شتر سواری دولا دولا نمیشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
2
پاسخ
اینا برگشتند دنبال کاربرگ یک میلیون تومانی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
4
پاسخ
کجاش حمله تند بود یعنی چون معتمد اریا معروفه هر کاری بکنه و هر چی بگه اشکال نداره .کیهان میگه مثل مردم عادی باید در برابر قانون پاسخگوی رفتارش باشه همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
4
5
پاسخ
اينن كيهان بايد جمع شع
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
امر امر شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
6
پاسخ
وقتی بیکار باشی و پول هنگفت بی حساب بره توو جیبت میفتی دنبال این حواشی
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