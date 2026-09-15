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عصبانیت کیهان از حضور محسن نامجو در ایران

در حالی که بخشی از چهره‌های فرهنگی غرب در ماه‌های اخیر هزینه موضع‌گیری علیه اسرائیل و حمایت از فلسطین را پذیرفته‌اند، در ایران برخی سلبریتی‌ها همچنان در مواجهه با مسائل کشور، از پاسخگویی درباره مواضع گذشته تا واکنش به جنگ و شهادت مردم، سکوت یا مواضعی همسو با روایت‌های ضدایرانی را برگزیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۳۱
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1073 بازدید
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۹
انتقاد به دولت

به گزارش تابناک روزنامه کیهان نوشت: در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه فرهنگ و هنر رخ داده که در کنار یکدیگر، تصویری قابل تأمل از برخی اتفاقات حوالی چهره‌های پرحاشیه خارج از کشور رخ داده؛ از اعلام بازگشت خواننده هتاکی به نام محسن نامجو پس از نزدیک به دو دهه تا سخنان سخنگوی دولت درباره امکان بازگشت چهره‌هایی چون عبدالکریم سروش، محسن کدیور و مسعود بهنود. در سوی دیگر، حضور تولیدات ضدایرانی در جشنواره‌های خارجی و مواضعی که از سوی بعضی چهره‌های وطن‌فروش در این فضا مطرح می‌شود.

محسن نامجو که حدود دو دهه در خارج از ایران زندگی کرده بود، به کشور بازگشت؛ درحالی‌که طی سال‌های فعالیت خود در خارج از کشور بارها به مقدسات و امامان انقلاب اسلامی توهین کرده بود و در ایران نیز سابقه پرونده قضائی دارد. نامجو به گونه‌ای بازگشته که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است! آیا او از رفتارهای خود در گذشته اعلام برائت و پشیمانی کرده است؟ آیا امروز واکنشی درست و حداقلی به جنگ تحمیلی و شهادت مردم ایران به خصوص شهادت کودکان داشته است؟

چند روز پیش از آن نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت برخی چهره‌های خارج از کشور، از امکان بازگشت آنان سخن گفت. در این اظهارات، علاوه‌بر خواننده خارج نشین معین، نام‌هایی مانند عبدالکریم سروش، محسن کدیور و مسعود بهنود نیز مطرح شد. در واقع سخنگوی دولت که یک جایگاه حقوقی واضح در نظام جمهوری اسلامی دارد نام افرادی را به زبان می‌آورد که سابقه ضدایرانی مشخص دارند اما هیچ شرط مشخصی در بازگشت آنها نیست. هرکس هر چه بخواهد بگوید و هرواکنشی بخواهد داشته باشد و در انتها نیز بدون کوچک‌ترین نگرانی به کشور بازگردد و انگار نه انگار؟

اصل امکان بازگشت هر شهروند ایرانی به کشور، به‌خودی‌خود موضوعی قابل مناقشه نیست و بسیاری از ایرانیانی که سال‌ها خارج از کشور زندگی عادی داشته‌اند، می‌توانند به کشور بازگردند، زندگی کنند و فعالیت داشته باشند؛ اما برای چه افرادی؟ آن‌هم با چه نوع بازگشتی؟ برخی از این چهره‌ها سال‌ها در رسانه‌های خارجی و محافل سیاسی خارج از ایران فعال بوده‌اند، مواضع تندی علیه ایران و نظام جمهوری اسلامی گرفته‌اند و در مقاطع مختلف در منازعات سیاسی علیه ساختار جمهوری اسلامی نقش فعال داشته‌اند. اما اکنون بدون تغییر و یا رفتاری بازگردند؟ بازگشت بدون هزینه چهره‌های وطن‌فروش و ادامه فعالیت در ایران بدون پاسخگویی پیرامون رفتارهای گذشته موضوعی نیست که بتوان آن را هضم کرد.

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روزنامه کیهان محسن نامجو بازگشت به کشور بازگشت هنرمندان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
17
4
پاسخ
بانظر روزنامه کیهان موافقم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
2
18
پاسخ
کیهان چیکاره ی این کشوره ؟
تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
4
پاسخ
جدی جدی کیهان و شریعتمداری فکر می کنند سند شش دانگ کشور را به نام آنها زده اند و هرکه را دوست داشته باشند به کشور راه می‌دهند. کشور پیشکش همان جایی هم نشسته ای عاریه است جناب شریعتمداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
2
پاسخ
کی؟ هان؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
3
پاسخ
ایشون از چه چیزی عصبانی نیست بفرمایید تا ما هم بدونیم، ظاهرا از ترک دیوار هم عصبانی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
2
پاسخ
این ادابازی های نمایشی وناراحتی های کاذب رابرای کنار
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
2
پاسخ
مشت حسین همیشه معترض !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
1
پاسخ
خدای را شکر که شریعتمداری رییس قوه قضایه یا دادستان کشور نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
من موافقم اینها برگردند چون خود برگشتشون اعتراف به اشتباهشون لزومی به گفتن نیست وگرنه برنمیگشتند ولی حواستون باشه ما از این سلبریتی ها ضرباتی به مراتب سنگینتر از خارجی خوردیم طوری نباشه که بعدا در بیاد طرف برای جاسوسی یا ... به کشور برگشته
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