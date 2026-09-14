حمله عجیب کیهان به توافق ایران و عمان

قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهی‌ها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است.

به گزارش تابناک؛ «حضور کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس در نشست امروز مسقط نیز، اهانت به ملت ایران و همه نیروهای مقاومت است. این کشورک‌ها در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان، قتل‌عام مردم مظلوم لبنان و غزه و کرانه باختری و یمن، بخشی از ابواب جمعی دشمن بوده و در جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سهیم بوده‌اند. چگونه می‌توان از این دولت‌های دست‌نشانده و مزدور با عنوان «‌ناظران بی‌طرف و یا ناظران صحنه‌»! یاد کرد؟!

با عرض پوزش از مسئولان محترم کشورمان باید گفت که در این خصوص اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید! امارات و عربستان و قطر و کویت و... حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و مادام که هزینه همراهی خود با جنایات آمریکا و اسرائیل را نداده و مجازات نشده‌اند، نباید در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران کمترین دخالت و حضوری داشته باشند.

به این خبر توجه کنید! ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته است: «اگر عمان در رابطه با ایران سر راهمان قرار بگیرد، بمبارانش می‌کنیم‌»! این برخورد درباره عمان است که روابط دوستانه‌ای با ایران داشته و دارد. بقیه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس را از این زاویه به مقایسه بنشینید.

تنگه هرمز به گفته حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب باید در آوردگاه اخیر، بسته بماند. چرا که تنگه هرمز گلوگاه تجارت جهانی است و فشار ایران بر این گلوگاه، آمریکا را به خفگی نزدیک کرده است. کمترین گشایش در این آبراه به معنا و مفهوم آن است که راه تنفس آمریکا را باز کرده و حریف پلید را از خفگی نجات داده باشیم. مسئولان عزیز کشورمان تاکید می‌کنند که تفاهم عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست‌(!) ولی توضیح نمی‌دهند که تعیین مسیر جدید برای چیست؟!

قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهی‌ها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است. عبور کشتی‌ها از آب‌های ایران و خروج آنها از آب‌های عمان برای دشمن کمترین اهمیتی ندارد برای آمریکا و متحدانش باز بودن تنگه هرمز اهمیت دارد و نه این که کشتی‌ها از شمال تنگه بیایند و از جنوب آن بروند و یا بالعکس!»