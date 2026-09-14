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حمله عجیب کیهان به توافق ایران و عمان

قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهی‌ها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۸۴
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1321 بازدید
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۱۰
روزنامه کیهان

به گزارش تابناک؛ «حضور کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس در نشست امروز مسقط نیز، اهانت به ملت ایران و همه نیروهای مقاومت است. این کشورک‌ها در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان، قتل‌عام مردم مظلوم لبنان و غزه و کرانه باختری و یمن، بخشی از ابواب جمعی دشمن بوده و در جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سهیم بوده‌اند. چگونه می‌توان از این دولت‌های دست‌نشانده و مزدور با عنوان «‌ناظران بی‌طرف و یا ناظران صحنه‌»! یاد کرد؟!

با عرض پوزش از مسئولان محترم کشورمان باید گفت که در این خصوص اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید! امارات و عربستان و قطر و کویت و... حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و مادام که هزینه همراهی خود با جنایات آمریکا و اسرائیل را نداده و مجازات نشده‌اند، نباید در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران کمترین دخالت و حضوری داشته باشند.

به این خبر توجه کنید! ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته است: «اگر عمان در رابطه با ایران سر راهمان قرار بگیرد، بمبارانش می‌کنیم‌»! این برخورد درباره عمان است که روابط دوستانه‌ای با ایران داشته و دارد. بقیه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس را از این زاویه به مقایسه بنشینید.

تنگه هرمز به گفته حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب باید در آوردگاه اخیر، بسته بماند. چرا که تنگه هرمز گلوگاه تجارت جهانی است و فشار ایران بر این گلوگاه، آمریکا را به خفگی نزدیک کرده است. کمترین گشایش در این آبراه به معنا و مفهوم آن است که راه تنفس آمریکا را باز کرده و حریف پلید را از خفگی نجات داده باشیم. مسئولان عزیز کشورمان تاکید می‌کنند که تفاهم عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست‌(!) ولی توضیح نمی‌دهند که تعیین مسیر جدید برای چیست؟!

قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهی‌ها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است. عبور کشتی‌ها از آب‌های ایران و خروج آنها از آب‌های عمان برای دشمن کمترین اهمیتی ندارد برای آمریکا و متحدانش باز بودن تنگه هرمز اهمیت دارد و نه این که کشتی‌ها از شمال تنگه بیایند و از جنوب آن بروند و یا بالعکس!»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
29
9
پاسخ
حاج حسین سردار قلم دوستت داریم
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
قلمی که هر دفع یه چیز میگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
حاج حسین خودت برو. ول کن این همه گفتن لنگش کن از دور را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
7
16
پاسخ
از نظر کیهان هر مذاکره و توافقی مذموم و خیانت است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
7
8
پاسخ
کیهان کلا حمله میکنه مخصوصا به هر توافقی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
7
9
پاسخ
بدون اینکه توجه کنید چه کسی این متن را نوشته بخوانید و بعد حرف بزنید حرف درست را گوش دهید مهم نیست از زبان چه کسی است بدور از خصومت کیهان درست می‌گوید
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
4
3
پاسخ
چرا ایشان دایما بدنبال جنگ و تنش هست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
4
4
پاسخ
از نظر کیهان هر چیز غیر از جنگ نامطلوب است
حیف این بودجه ای که برای کیهان هزینه میشهو به جاش به محرومان کمک کنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
5
پاسخ
ایشان درست میگه جلسه هم کنسل شد زمان این جلسه بعد خروج امریکا از منطقه است نه الان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
4
پاسخ
کجای متن حمله کرده و کجای متن عجیبه تابناک
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