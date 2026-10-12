کیهان: هوش مصنوعی منطقه را نابود می کنیم!

کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند؛ چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟ ما نیز در این آوردگاه، جان‌فدا‌های امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم».

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری در رابطه با پیام محسن رضایی نوشت: دیروز برادر عزیزمان سرلشکر محسن رضایی فرمانده دفاع مقدس ۸ ساله و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با «پرس تی‌وی» به آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن هشدار داد که «‌اگر دوباره جنگی در بگیرد، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده، تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر سایت‌های موجود در منطقه نابود خواهند شد» و با اشاره به این نکته که «‌ارزش کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی موجود در منطقه بیش از ۲ تریلیون دلار است‌»، تاکید کرد که «‌امروز اگر رویارویی دیگری رخ دهد، قطعاً با برنامه‌ای بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر به استقبال دشمن خواهیم رفت‌».

به احتمال زیاد برخی از غربگرایان و احزاب نه‌چندان همراه با اسلام و انقلاب، ساز مخالفت با نگاه مقتدرانه آقای محسن رضایی را کوک می‌کنند! و همان‌گونه که عادت آنهاست به تحریف واقعیت‌ها روی آورده و این اقدام در حال شکل‌گیری نظام را با واژه‌هایی نظیر «‌دمیدن در آتش جنگ‌»! و «صلح بهتر از جنگ است‌»! مخدوش جلوه می‌دهند و اصلاً به روی نامبارک خود هم نمی‌آورند که آمریکا آغاز ‌کننده جنگ بوده است و در این عرصه از هیچ جنایتی دریغ نکرده است.

دشمن در کشتن و تکه‌پاره کردن مردم بی‌گناه، حمله به زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، مجالس عروسی، قتل عام کودکان و انواع جنایات هولناک دیگر، در تاریخ بشریت هیچ نمونه دیگری ندارد و به هیچ‌یک از مبانی و اصول اخلاقی و انسانی و یا معاهدات و پروتکل‌های بین‌المللی کمترین اهمیتی نمی‌دهد. این جرثومه‌های فساد و پلیدی در جنگ‌ ۱۲ روزه و جنگ اخیر از هر امکان و اهرمی که به آن دسترسی داشته‌اند برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن استفاده کرده‌اند و به قول امام راحل و آقای شهیدمان، اگر از انجام جنایتی خودداری کرده‌اند به علت ناتوانی بوده است و نه اعتقاد به مبانی انسانی و اخلاقی و پروتکل‌های بین‌المللی.

حالا اگر کلاه خود را که نه، بلکه اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟ و آیا حق مسلم ما نیست که برای به زانو درآوردن و قطع نفس این جرثومه‌های پلیدی مانع عبور کابل‌های اینترنتی از عمق آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز بشویم؟!

همین‌جا باید بخش پایانی یادداشت پیشین را به تکرار بسپاریم. آنجا که خطاب به مسئولان محترم کشورمان آورده بودیم؛ «‌خوب نگاه کنید! کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند؛ چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟ ما نیز در این آوردگاه، جان‌فداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم‌».

منبع: کیهان