پیشنهاد تند کیهان: یا پول بگیرید یا حمله کنید!

وقتی پیروان رُضا پهلوی در اجتماعات ضدایرانی، ترامپ و نتانیاهو (باند اپستین) را عموی خود معرفی می‌کردند و از آنان درخواست تجاوز به ایران را داشتند؛ هیچ گاه تصور نمی‌کردند که عموی پدوفیلشان به سایر کشورها برای انزوای اقتصادی ایران التماس کند.

به گزارش تابناک؛ ترامپ در سخنرانی خود عنوان می‌کند؛ «از همه کشورها خواسته‌ام تا زمانی که ایران به کشتی‌ها حمله می‌کند و به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد، به آمریکا در اعمال انزوای کامل اقتصادی علیه ایران بپیوندند». بعد از این سخنان حال کسانی که خواهان تجاوز به وطن خود بودند، امروز دیدنی و پرسیدنی است. اما موضوع به این‌جا ختم نمی‌شود؛ زیرا، یار دوازدهم آمریکا و اسرائیل یعنی برخی کشورهای اروپایی هستند که در تحریم‌های هواپیمایی ایران و انزوای اقتصادی مشارکت می‌کنند.

دشمن از جمله تحریک‌کنندگان ترامپ برای حمله به ایران و شرکای جنایت علیه مردم ایران باید ضرر اقتصادی حاصل از اقدام دشمن را جبران کنند؛ والا، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود در روزهای ابتدائی جنگ رمضان و دفاع از میهن تأکید کردند؛ با زور نظامی حق ملت ایران را می‌گیریم.

رهبر معظم انقلاب در پیام روز 21 اسفند 1404 خود می‌فرمایند: «ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن‌هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد».

بیشتر بخوانید

اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک

مطابق قوانین بین‌المللی هر کشوری که سرزمین خود را در اختیار کشور دیگر (آمریکا و رژیم صهیونیستی) و یا گروه مسلحی قرار دهد تا به کشور ثالث دیگری (ایران) تجاوز نظامی کند، در این تجاوز مشارکت داشته است. بنابراین؛ کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس به صورت مستقیم مسئول خسارت‌های وارده شده به ایران هستند و مطابق امر ولی فقیه باید غرامت‌های جنگ از این کشورها اخذ شود.

در بحبوحه جنگ، یک کشور عربی در ازای اعطای امتیازات ویژه، ملتمسانه از ایران درخواست کرد تا به تأسیسات این کشور حمله‌ای نکند. این الگوی واقع‌گرایانه و مقتدرانه اگرچه الگوی کوچکی است، ولی باید خط اصلی مسئولان ارشد کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی و جبران مافات ضررهای ایجاد شده از محاصره و تحریم آمریکا باشد.

امروز به طور جد تأمین و جبران تجهیزات آسیب دیده صنایع، کمبود ارز، کمبود دارو، برخی مواد کشاورزی از جمله نهاده‌ها باید علاوه‌ بر آمریکا، توسط کشورهای عربی خلیج‌فارس جبران شود، آمریکا و کشورهای عربی باید میان از بین رفتن منافع و زیرساخت‌های اقتصادی‌شان یا پرداخت غرامات و جبران مافات کم و کاستی‌های ایران یکی را انتخاب کنند.

منبع: کیهان