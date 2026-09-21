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اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک

کیهان در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک خواستار آن شده است که مسعود پزشکیان در سخنرانی خود مواضع ایران در قبال آمریکا و اسرائیل را با صراحت بیان کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۹۰
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14495 بازدید
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۲۴
سفر پزشکیان به نیویورک

به گزارش تابناک؛ «باید مواظب بود که در سفر به نیویورک هیچ سیگنالی داده نشود که دشمن از آن برداشت ضعف در طرف ایرانی کند»؛ این بخشی از سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی است که نوید نطقی باصلابت و عزتمندانه از رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را می‌دهد.

 در شرایطی که قیمت بنزین در آمریکا به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و ارتش تروریست آمریکا و رئیس‌جمهور پدوفیل این کشور از تحقق همه اهداف اعلامی خود ناکام مانده‌اند، زمان بروز صلابت و عزت ملت ایران در دیدگان روسای کشورهای عضو سازمان ملل است.

در عرصه نظامی به لطف دلاورمردی‌های نیروهای مسلح همه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه ویران و از حیز انتفاع ساقط شده است، چندین فروند از جنگنده‌های نسل سوم، چهارم و پنجم این کشور در حملات هوشمندانه نیروی هوافضای سپاه پاسداران به اردن نیز از کارکرد عملیاتی خارج شده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. 

در محور یمن انصارالله با تسلط بی‌چون و چرا بر باب المندب وحشت را بر تن سردمداران آمریکایی وارد کرده و هم اکنون تصمیم‌گیران کاخ سفید با بحران تصمیم‌گیری درخصوص یمن مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: پزشکیان عازم نیویورک شد 

دونالد ترامپ به نحوی در باتلاق ایران گیر کرده است که باید بین حفظ حیثیت ظاهری و ضرر بیشتر اقتصادی و نظامی یکی را انتخاب کند و انتخاب هر کدام چالش جدیدی در سیاست داخلی برای وی ایجاد خواهد کرد. آیا این وضعیت روشن در عینک غربگرایان محل توجه نیست؟!

 از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود که توجهی به اظهارات و وسوسه‌های به اصطلاح کارشناسان غربگرا نداشته باشد و با صلابت و عزتمندی مواضع ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

کسوت ریاست جمهوری یعنی نمایندگی یک ملت و حاکمیت؛ بنابراین، رئیس کشوری که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل نطق می‌کند باید خواسته‌ها و مواضع کشور متبوع را به رساترین شکل ممکن منعکس کند. 

موضع ملت ایران دفاع و ایستادگی در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ نه نرمش و کرنش در مقابل دشمنی که هر قدم عقب‌نشینی در مواجهه با آن منتج به زیاده‌خواهی بیشتر وی می‌شود.

در وضعیت کنونی که بسیاری از رسانه‌ها و مقامات غربی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه اذعان دارند که تردد در تنگه هرمز به کمتر از 5 درصد نسبت به ایام پیش از جنگ رسیده است، برخی در صدد وارونه جلوه دادن وضعیت و شکست ایران در مقابل آمریکا هستند. حال آنکه ایران از نگاه رسانه‌هایی همچون بلومبرگ پیروز قطعی جنگ است.
منبع: کیهان

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سفر پزشکیان به نیویورک رئیس جمهور ایران آمریکا روزنامه کیهان سفر رئیس جمهور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
16
81
پاسخ
اولتیماتوم!!!؟
اولتیماتوم دهنده میتواند در انتخابات دوره بعد شرکت کرده و بعنوان رئیس جمهور نظرات خود بیان و اعمال کند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
78
پاسخ
آقای حاج حسین شریعتمداری خودت برو
پاسخ ها
سارانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
حاج اقا اگر راست میگی برای کرانی وبیکاری هم التیماتم بدهید حتما برنامه ای ندارید
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
19
90
پاسخ
کیهان در کجای ساختار سیاسی و تصمیمات راهبردی ایران قرار دارد؟

چه کسی چنین اختیاراتی را به کیهان داده است؟

تا کی باید شاهد امر و نهی یهای خودسرانه و غیرمسولانه کیهان برای ساختار سیاسی و اجرایی ایران باشیم
پاسخ ها
استاد دانشگاه
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
عجب حالا که حرف حساب زده دردت گرفته است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
چرا بابت مواضع و حرفهای آقای رئیسی سکوت اختیار کرده بودید و دردتون نمی امد؟
زارع
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
درود بر شما حرف دل یک ملت همینه افرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
53
پاسخ
زمستان سرد اروپا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
33
پاسخ
حرف های تکراری همیشگی اونجا هم خواهد زد دو سال رئیس جمهور کلا یک حرف جدید نزده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
36
پاسخ
اونجا نره بگه وفاق کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
21
66
پاسخ
کیهان چی کاره است که به رئیس جمهور اخطار میدهد
یکی باید به خود کیهان تذکر بده که پا از گلیمش دراز تر نکنه
قطعا میگم که خواننده نداره و فقط تابناک نظرات کیهان را منتشر میکنه که بهتر است نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
21
70
پاسخ
کیهان چکاره این مملکته؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
17
73
پاسخ
کیهان زیاد حرف میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
74
33
پاسخ
با نظر کیهان موافقم
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