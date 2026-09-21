کیهان در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک خواستار آن شده است که مسعود پزشکیان در سخنرانی خود مواضع ایران در قبال آمریکا و اسرائیل را با صراحت بیان کند.

اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک

به گزارش تابناک؛ «باید مواظب بود که در سفر به نیویورک هیچ سیگنالی داده نشود که دشمن از آن برداشت ضعف در طرف ایرانی کند»؛ این بخشی از سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی است که نوید نطقی باصلابت و عزتمندانه از رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را می‌دهد.

در شرایطی که قیمت بنزین در آمریکا به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و ارتش تروریست آمریکا و رئیس‌جمهور پدوفیل این کشور از تحقق همه اهداف اعلامی خود ناکام مانده‌اند، زمان بروز صلابت و عزت ملت ایران در دیدگان روسای کشورهای عضو سازمان ملل است.

در عرصه نظامی به لطف دلاورمردی‌های نیروهای مسلح همه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه ویران و از حیز انتفاع ساقط شده است، چندین فروند از جنگنده‌های نسل سوم، چهارم و پنجم این کشور در حملات هوشمندانه نیروی هوافضای سپاه پاسداران به اردن نیز از کارکرد عملیاتی خارج شده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

در محور یمن انصارالله با تسلط بی‌چون و چرا بر باب المندب وحشت را بر تن سردمداران آمریکایی وارد کرده و هم اکنون تصمیم‌گیران کاخ سفید با بحران تصمیم‌گیری درخصوص یمن مواجه هستند.

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دونالد ترامپ به نحوی در باتلاق ایران گیر کرده است که باید بین حفظ حیثیت ظاهری و ضرر بیشتر اقتصادی و نظامی یکی را انتخاب کند و انتخاب هر کدام چالش جدیدی در سیاست داخلی برای وی ایجاد خواهد کرد. آیا این وضعیت روشن در عینک غربگرایان محل توجه نیست؟!

از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود که توجهی به اظهارات و وسوسه‌های به اصطلاح کارشناسان غربگرا نداشته باشد و با صلابت و عزتمندی مواضع ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

کسوت ریاست جمهوری یعنی نمایندگی یک ملت و حاکمیت؛ بنابراین، رئیس کشوری که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل نطق می‌کند باید خواسته‌ها و مواضع کشور متبوع را به رساترین شکل ممکن منعکس کند.

موضع ملت ایران دفاع و ایستادگی در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ نه نرمش و کرنش در مقابل دشمنی که هر قدم عقب‌نشینی در مواجهه با آن منتج به زیاده‌خواهی بیشتر وی می‌شود.

در وضعیت کنونی که بسیاری از رسانه‌ها و مقامات غربی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه اذعان دارند که تردد در تنگه هرمز به کمتر از 5 درصد نسبت به ایام پیش از جنگ رسیده است، برخی در صدد وارونه جلوه دادن وضعیت و شکست ایران در مقابل آمریکا هستند. حال آنکه ایران از نگاه رسانه‌هایی همچون بلومبرگ پیروز قطعی جنگ است.

منبع: کیهان