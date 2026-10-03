نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب

شریعتمداری در این مطلب، سران سه قوه را به «وادادگی در برابر بی‌حجابی» متهم کرده و سه پرسش را خطاب به آنها مطرح کرده است.

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی درباره حجاب از سران سه قوه خواسته است مقاله او را شخصاً بخوانند و به مطالعه آن از سوی مشاورانشان بسنده نکنند.

شریعتمداری درخواست خود را با این سه پرسش مطرح کرده است: برای «ترک فعل» خود و نه فقط کم‌کاری، بلکه وادادگی در برابر اهداف رسماً اعلام شده دشمن چه پاسخی دارند؟!

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و خود در ادامه پاسخ داده است که با جرأت می‌توان گفت که برای هیچ‌یک از سه پرسش یاد شده، پاسخ قابل قبولی ندارند! نه برای مردم شریف و امت مبعوث‌شده ایران اسلامی و نه در پیشگاه خدا که ناظر امروز است و قاضی فردا.

منبع: روزنامه کیهان