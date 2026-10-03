نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب
به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی درباره حجاب از سران سه قوه خواسته است مقاله او را شخصاً بخوانند و به مطالعه آن از سوی مشاورانشان بسنده نکنند.
شریعتمداری درخواست خود را با این سه پرسش مطرح کرده است: برای «ترک فعل» خود و نه فقط کمکاری، بلکه وادادگی در برابر اهداف رسماً اعلام شده دشمن چه پاسخی دارند؟!
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نظر جالب خوانندگان کیهان درباره حجاب زنان
برای عبور خود از خط قرمزهای اسلامی و قانونی درباره عفت و حجاب چه توجیهی ارائه میکنند؟! و نادیده گرفتن توصیههای مکرر امام شهید را چگونه توضیح میدهند؟!
و خود در ادامه پاسخ داده است که با جرأت میتوان گفت که برای هیچیک از سه پرسش یاد شده، پاسخ قابل قبولی ندارند! نه برای مردم شریف و امت مبعوثشده ایران اسلامی و نه در پیشگاه خدا که ناظر امروز است و قاضی فردا.
منبع: روزنامه کیهان
دولت همیشه خسته و در حال استراحت کافیه
در زمان پیامبر (ص)و امامان (ع) حجاب زنانی که به اسلام ایمان نیاورده بودند چگونه بود آیا آنان هم با ضرب و زور حجاب بر سر می کردند؟
اصلا نحوه برخورد با حجاب زنان در زمان پیامبر و امامان معصوم چگونه بوده
خداوند فرمود لا اکراه فی الدین ولی ظاهرا آقای شریعتمداری از خدا جلو زده اند.
خوب شما كه بلدي يادمون بده!
من هم منفی زدن به نظر جنابعالی را بجا میدانم...
چقدر شما با حالی بخدا
نوشتی معیشت امان مردم رو بریده ولیکن دغدغه الان شما حجاب است ...
سردبیر هم بودم 5 سال
فقط یک سوال دارم
گیریم که فرمایش آقای شریعتمداری در خصوص لزوم برخورد با بی حجابی صحیح است( البته بنده چنین نظری ندارم)
آیا ایشان درکی از ظرف زمان و مکان فعلی با این شرایط حساس برای ورود به بحث برحورد قهری با بی حجابی را متوجه می شوند؟