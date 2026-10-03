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نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب

شریعتمداری در این مطلب، سران سه قوه را به «وادادگی در برابر بی‌حجابی» متهم کرده و سه پرسش را خطاب به آنها مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۲۱
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3452 بازدید
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۲۲

نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی درباره حجاب از سران سه قوه خواسته است مقاله او را شخصاً بخوانند و به مطالعه آن از سوی مشاورانشان بسنده نکنند.

شریعتمداری درخواست خود را با این سه پرسش مطرح کرده است: برای «ترک فعل» خود و نه فقط کم‌کاری، بلکه وادادگی در برابر اهداف رسماً اعلام شده دشمن چه پاسخی دارند؟! 

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و خود در ادامه پاسخ داده است که با جرأت می‌توان گفت که برای هیچ‌یک از سه پرسش یاد شده، پاسخ قابل قبولی ندارند! نه برای مردم شریف و امت مبعوث‌شده ایران اسلامی و نه در پیشگاه خدا که ناظر امروز است و قاضی فردا.
منبع: روزنامه کیهان

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شریعتمداری حجاب بی حجابی سران قوا روزنامه کیهان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۲
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
13
92
پاسخ
حسین جان خسته نشدی برو استراحت کن بذار مردم به زندگیشون برسن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
بازنشستگی فقط برای مردم است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
فعلا که از معدود کسانیست که انتقاد درست میکنه
دولت همیشه خسته و در حال استراحت کافیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
8
71
پاسخ
شریعتمداری به سوال پاسخ بده که آیا در زمان پیامبر (ص) پلیس یا ماموری برای حجاب زنان در نظر گرفته بودند و هر کسی حجاب نداشت دادگاهی و جریمه می کردند؟
در زمان پیامبر (ص)و امامان (ع) حجاب زنانی که به اسلام ایمان نیاورده بودند چگونه بود آیا آنان هم با ضرب و زور حجاب بر سر می کردند؟
اصلا نحوه برخورد با حجاب زنان در زمان پیامبر و امامان معصوم چگونه بوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
احسنت. من مشکلی با حجاب ندارم و خانواده من با حجاب هستند ولی همیشه این سوالی که شما پرسیدین در ذهنم بوده.
خداوند فرمود لا اکراه فی الدین ولی ظاهرا آقای شریعتمداری از خدا جلو زده اند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
وقتی سواد نداری وچیزی از مسئله حجاب نمیدونی اظهار نظر هم نکن ! این چه فرهنگیه که هر کس راجع به هرچی که کمترین آگاهی نداره نظر میده چون مطابق سلیقه ما نیست ! اول اومدی دو تا سوال کردی که زمان پیامبر ص و ائمه س آیا ضرب وزور و دادگاه بوده یانه بعد خودت اعتراف میکنی که سوادشو نداری و مطالعه هم زورت میاد داشته باشی می پرسی اصلا اونزمان نحوه برخورد با حجاب چجوری بوده !!!؟ خب اول برو به خودت زحمت بده مطالعه کن پرس وجو کن بعد اینجا بیا ایراد بگیر .
ناشناس
| Japan |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
١١:٠٩
خوب شما كه بلدي يادمون بده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
10
68
پاسخ
روزنامه کیهان با تیراژ زیر 5000، نمی تواند بیانگر خواسته های مردم باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
نمیدونم تابی نظر من را ارسال مکینی . ولی تو که خودت را مفسر میدونی چرا بقیه آیه را نمی خونی . . تا مجاب بشی و دوما دستور صریح قرا ن در سوره احزاب حفظ حجاب برای زنان هست و سوما ببخشید اگر این قانون هست و الان حتی بعضی از روسا دارند به اجرا نشدنش ایراد می گیرند چرا اجازه نمیدید این یک قانون اجرا بشه . چند وقت دیگه که زندگی همه به فساد بدتر از این کشیده شد. معنی این حرف ها را می فهمید
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
8
59
پاسخ
ایکاش یک نامه تند هم برای مشکلات شدید اقتصادی که بدتر از حجاب مردم رو له کرده می نوشتی حسین آقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
سخن از مشکلات اقتصادی و معیشت مردم که میشود، چشم و گوش و حافظه آقای شریعتمداری از کار می افتد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
خیلی از مقاله های کیهان راجع به مشکلات اقتصادیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
7
62
پاسخ
گویی ایشان اصلا در این کشور زندگی نمی کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اصلا در این زمانه زندگی نمی‌کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
واقعا !/ اونوقت چجوری به این نتیجه رسیدی !؟؟ من فک میکنم اونائی که پای اینتر پشمال میشینند دچار توهم میشن و درکی از اوضاع داخل کشور ندارند و دچار اشتباه میشن !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
4
26
پاسخ
یه ماه حقوقشو مثل کارگر و کارمند بدن اونموقع میفهمه خیلی چیزای مهمتری هم هست تو این شرایط جامعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
15
7
پاسخ
با نظرش موافقم
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
13
5
پاسخ
با این که بسیاری مواضع شریعتمداری را نقد می کنم و مثبت نمی دانم ولی موضع ایشان در این خصوص را به جا می دانم و از مسئولین می خوام به جد و در الویت به این مهم رسیدگی کنند. درست است که مشکلات معیشیت و اقتصادی امان مردم را بریده ولی بی توجهی به این موضوع مهم هم باعث بالا رفتن آمار جرم و جنایت و فروپاشی بنیان خانواده ها و گسترش بی عفتی در جامعه شده. در هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم که جامعه ما اسلامی هست و این صحنه ها به شدت زننده است و زیبنده مملکت ما با این جافشانی ها و خون های ریخته شده نیست و فحشا در بعضی نقاط به حد انفجار رسیده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
استاد
من هم منفی زدن به نظر جنابعالی را بجا میدانم...
چقدر شما با حالی بخدا
نوشتی معیشت امان مردم رو بریده ولیکن دغدغه الان شما حجاب است ...
ج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
5
پاسخ
من 40 ساله خبر و کتاب میخونم
سردبیر هم بودم 5 سال
فقط یک سوال دارم
گیریم که فرمایش آقای شریعتمداری در خصوص لزوم برخورد با بی حجابی صحیح است( البته بنده چنین نظری ندارم)
آیا ایشان درکی از ظرف زمان و مکان فعلی با این شرایط حساس برای ورود به بحث برحورد قهری با بی حجابی را متوجه می شوند؟
ازگازد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
2
پاسخ
آقای شریعتمداری دغدغه شما فقط حجاب است؟ کاری به کار تراستی‌ها نداری؟ مافیای خودرو چی؟ خبر داری امروز دلار شده چند؟ خبر داری که گوشت و مرغ یواش یواش داره از سفره مردن حذف میشه؟
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