رقابت والیبال ایران و چین برای صدرنشینی

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف چین می‌روند، تیمی که با ۱۳۴.۱۵ امتیاز در رتبه ۲۹ جهان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ شهریورماه جاری آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود. در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۱۲ تیم شرکت کننده در سه گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم با تیم‌های چین، هند و نیوزیلند همگروه است.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف چین می‌روند، تیمی که با ۱۳۴.۱۵ امتیاز در رتبه ۲۹ جهان قرار دارد.

بهترین افتخارات این تیم در قهرمانی مردان آسیا کسب سه قهرمانی در سال‌های ۱۹۷۹، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ است و این تیم تا کنون ۲۱ بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است. از نظر این داده آماری تیم ایران برتری دارد، زیرا از سال ۲۰۱۱ تا کنون چهار قهرمانی در قاره کهن به دست آورده است. دو تیم ملی والیبال ایران و چین تجربه دو دوره حضور در بازی المپیک را دارند که چینی‌ها در سال ۲۰۰۸ و به لطف میزبانی در رتبه پنجم قرار گرفتند.

دو تیم ایران و چین در سال ۱۹۷۰ برای نخستین بار و در بازی‌های آسیایی به مصاف یکدیگر رفتند و تا کنون ۴۳ بار در رویداد‌های مختلف مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در ۲۷ بازی تیم ایران فاتح میدان بوده است و شاگردان روبرتو پیاتزا در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ برای کسب بیست و هشتمین برد تاریخ خود به مصاف چین می‌روند. آخرین بازی دو تیم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ بود که ایران سه بر صفر به پیروزی رسید.

تیم ملی والیبال ایران در دو بازی قبلی خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا سه بر صفر نیوزیلند و هند را شکست داده است و با توجه به اینکه تیم چین نیز موفق به شکست این تیم‌ها شده است، صعود ایران و چین به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده است، اما جدال دو تیم برای صعود به مرحله پلی آف به عنوان صدرنشین جدول گروه دوم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۱۱.۶۰ امتیاز در جایگاه هفدهم جهان قرار دارد و مردان والیبال کشورمان در صورت شکست چین با نتیجه سه بر صفر، ۵.۸۶ امتیاز، سه بر یک ۳.۳۶ امتیاز و سه بر دو ۰.۸۶ صدم امتیاز به دست می‌آورند.

از نظر این داده آماری تیم چین تلاش زیادی برای شکست ایران خواهد کرد، زیرا به ترتیب ۱۴.۱۴ امتیاز برای برد سه بر صفر، ۱۱.۶۴ امتیاز برای پیروزی سه بر یک و ۹.۱۴ امتیاز برای برد سه بر دو به دست می‌آورد.