درخواست جنجالی کیهان از ضرغامی: حرف نزن

عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی دوره شهید رئیسی در توئیتی بیان می‌کند «...ولی امروز همه‌ تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، تندرو و کندرو، بر اشتباه بودن ‌روش گشت ارشاد اتفاق نظر دارند. ظاهرا همیشه باید مصیبت‌ها و مقاومت‌ها ما را به راه و روش درست هدایت کند!»

به گزارش تابناک؛ صرف انتقاد، هنر فردی که سال‌ها مسئولیت فرهنگی در کشور داشته اعم از وزارت گردشگری و ریاست بر صدا و سیما نیست، بلکه، ارائه راهکار علمی و مؤثر برای بهبود وضعیت عریان‌نمایی و بدحجابی در کشور انتظار ملت مبعوث شده از آقای ضرغامی است.

بهتر است این مدیر فرهنگی باسابقه اولاً مواضع خود در زمان مناسب‌تر بیان کند و ثانیاً به صرف انتقاد بسنده نکند، بلکه در مقام وزیر و رئیس سابق صدا و سیما راهکار ارائه دهد.

منبع: کیهان