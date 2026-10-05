عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت در مناطق باب‌المندب، ذوباب و المخا هیچ نیرویی جز نیروهای مسلح یمن و مردم بومی این مناطق حضور ندارد.

انصارالله: باب‌المندب، ذوباب و المخا تحت کنترل ماست

به گزارش تابناک، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت در مناطق باب‌المندب، ذوباب و المخا هیچ نیرویی جز نیروهای مسلح یمن و مردم بومی این مناطق حضور ندارد.

او در واکنش به ادعای رسانه‌های سعودی درباره تسلط شبه نظامیان وابسته به عربستان بر بندر المخا و باب المدب گفت: «در باب‌المندب، ذوباب و المخا جز مردان نیروهای مسلح یمن و فرزندان این مناطق، کسی حضور ندارد.»

رسانه‌های سعودی امروز دوشنبه مدعی شدند در نخستین روز عملیات نظامی گسترده ائتلاف سعودی در خاک یمن، بندر المخا از کنترل نیروهای مسلح یمن خارج شده است.