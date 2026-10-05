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یمن آسمان عربستان را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن در صنعاء در پیامی به تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان سعودی نسبت به تداوم پرواز در آسمان این کشور هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۲۸
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هواپیمایی عربستان

به گزارش تابناک، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعاء اعلام کرد که در پی حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و با توجه به نگرانی درباره امنیت و سلامت هوانوردی غیرنظامی و جان مسافران به تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار داده می‌شود که آسمان این کشور ناامن است.

این مرکز تصریح کرد که حریم هوایی عربستان سعودی صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن خواهد بود و پس از این اعلامیه، صنعاء مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در پایان خطاب به تمامی شرکت‌های هواپیمایی غیرنظامی تاکید کرد که حریم هوایی عربستان سعودی ناامن است به استثنای آسمان مکه و مدینه که از سوی نیروهای مسلح یمن همواره امن خواهد بود.

«حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی انصارالله روز گذشته با اشاره به پیشروی‌های نیروهای مسلح یمن در جبهه جنوب و فرار مزدوران سعودی تصریح کرد که شهر راهبردی تعز تحت محاصره کامل قرار گرفته و در آستانه آزادسازی است.

در واکنش به این پیشروی‌ها، حکومت آل سعود بر حجم حملات هوایی و موشکی خود به زیرساخت‌های غیرنظامی یمن افزوده است؛ اقدامی که نیروهای مسلح یمن با ضربات موشکی و پهپادی به عمق خاک عربستان بدان پاسخ داده است.

منبع: فارس

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یمن عربستان حریم هوایی ناامن هواپیمایی عربستان
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